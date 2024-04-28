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Мишустин поздравил работников скорой помощи с профессиональным праздником

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Российский премьер Михаил Мишустин поздравил работников скорой медицинской помощи с профессиональным праздником.
Мишустин поздравил работников скорой помощи с профессиональным праздником
  • © РИА Новости / Александр Астафьев

«Мы чествуем работников скорой медицинской помощи за самоотверженный труд... Без перерывов и выходных вы боретесь за жизнь и здоровье наших граждан... Вы всегда помните, что на счету каждая минута и от вашей компетентности и оперативности зависит дальнейшая судьба людей», — говорится в заявлении главы кабмина.

Мишустин выразил благодарность всем медикам за преданность призванию, милосердие, отзывчивость и готовность к самопожертвованию, а также за миллионы спасённых жизней. Он отметил, что власти продолжают работать над совершенствованием службы.

Ранее хирурги Игримской районной больницы (Берёзовский район Ханты-Мансийского автономного округа) провели сложную операцию по удалению аппендикса с осложнением в виде местного перитонита у четырёхлетней девочки.

Также сообщалось, что врачи Воронежской городской клинической больницы скорой медицинской помощи №1 прооперировали 87-летнего пациента с камнем в желудке.

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