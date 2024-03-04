В Воронеже врачи спасли пенсионера с камнем в желудке

Врачи Воронежской городской клинической больницы скорой медицинской помощи №1 прооперировали 87-летнего пациента с камнем в желудке.

Об этом сообщили в пресс-службе медицинского учреждения.

Мужчина поступил в больницу с жалобами на тошноту, рвоту, отсутствие стула. Также его беспокоили спазмы в животе. Ранее пациенту проводили операцию по частичному удалению желудка.

«В ходе обследования при проведении фиброгастроскопии выявлен фитобезоар желудка размерами 9 × 5 см», — говорится в сообщении.

Камень удалили.

Ранее заместитель председателя Союза молодых врачей Московской области врач Видновской КБ Минздрава региона Рамил Шахвеледов заявил, что самолечение недопустимо при серьёзных заболеваниях.