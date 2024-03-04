В Воронеже врачи спасли пенсионера с камнем в желудке
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Об этом сообщили в пресс-службе медицинского учреждения.
Мужчина поступил в больницу с жалобами на тошноту, рвоту, отсутствие стула. Также его беспокоили спазмы в животе. Ранее пациенту проводили операцию по частичному удалению желудка.
«В ходе обследования при проведении фиброгастроскопии выявлен фитобезоар желудка размерами 9 × 5 см», — говорится в сообщении.
Камень удалили.
Ранее заместитель председателя Союза молодых врачей Московской области врач Видновской КБ Минздрава региона Рамил Шахвеледов заявил, что самолечение недопустимо при серьёзных заболеваниях.