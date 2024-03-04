Врач Шахвеледов назвал недопустимым самолечение при серьёзных заболеваниях

Заместитель председателя Союза молодых врачей Московской области, врач Видновской КБ Минздрава региона Рамил Шахвеледов заявил, что самолечение недопустимо при серьёзных заболеваниях.

«Если у вас неизвестное заболевание, то самолечение может быть опасным: вы можете неверно определить заболевание и принять неправильные лекарства, что может привести к ухудшению состояния. Во-вторых, при серьёзных заболеваниях, таких как рак или сердечно-сосудистые заболевания, — самолечение в таких случаях способно ухудшить ваше самочувствие», — сказал он в беседе с Общественной службой новостей.

По его словам, самолечение может быть опасно и при хронических заболеваниях, например, при диабете или астме, так как человек рискует неправильно подобрать дозировки или принять неправильные препараты.

Ранее научный руководитель Института ревматологии им. В.А. Насоновой академик РАН Евгений Насонов назвал признаки, которые говорят о проблемах в поведении иммунной системы.