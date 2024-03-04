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Врач Насонов рассказал о признаках проблем с иммунитетом

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Научный руководитель Института ревматологии им. В.А. Насоновой академик РАН Евгений Насонов назвал признаки, которые говорят о проблемах в поведении иммунной системы.

Боли в мышцах и суставах, усталость, депрессия, тахикардия, одышка могут говорить о проблемах с иммунитетом, заявил эксперт в беседе с сайтом «Аргументы и Факты».

Наличие нетипичного поведения иммунной системы могут показать только аутоантитела в крови человека. Но в то же время это не говорит о том, что его нужно срочно начинать лечить, отметил Насонов.

«Мы знаем пациентов, которые долгое время живут с высоким титром аутоантител и заболевание у них не развивается. Незамедлительное начало лечения чревато осложнениями, поскольку неоправданно назначенные препараты могут привести к тяжёлым побочным эффектам», — сказал врач.

Выйти из этой ситуации, по словам эксперта, помогают генетические исследования. Людям, чьи родственники страдали аутоиммунными заболеваниями, желательно пройти такое обследование.

Ранее врач-терапевт, гастроэнтеролог медицинской компании «СберЗдоровье» Дарья Утюмова перечислила продукты, укрепляющие иммунитет.

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