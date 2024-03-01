Врач Утюмова посоветовала есть брокколи, мёд и чеснок для укрепления иммунитета

Врач-терапевт, гастроэнтеролог медицинской компании «СберЗдоровье» Дарья Утюмова перечислила продукты, укрепляющие иммунитет.

В беседе с газетой «Известия» она отметила, что улучшению защитных свойств организма помогают цитрусовые и брокколи, в которых содержится большое количество витамина С.

Также полезны имбирь, рыба жирных сортов (форель, тунец, сельдь, скумбрия), лук и чеснок, мёд, кисломолочные продукты (кефир, йогурт, ряженка), орехи (арахис, грецкий орех, миндаль).

«Для поддержания правильной работы иммунной системы взрослому человеку ежедневно нужно потреблять не менее 30 г клетчатки. Рацион, богатый пищевыми волокнами, снижает число инфекционных, в том числе респираторных, заболеваний», — заключила Утюмова.

Ранее врач-диетолог Наталья Павлюк в беседе с «Радио 1» рекомендовала исключить из своего рациона сахарозаменители.