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Дело о незаконном вылове на Сахалине калуги на 30 млн рублей направили в суд

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На Сахалине дело двух мужчин, подозреваемых в незаконной добыче краснокнижной калуги на 30 млн рублей, направили в суд.
Дело о незаконном вылове на Сахалине калуги на 30 млн рублей направили в суд
  • РИА Новости

Об этом сообщает прокуратура области.

Одному из фигурантов дела дополнительно инкриминируется хранение, перевозка и продажа незаконного улова.

Следствие установило, что в июне 2023 года мужчины незаконно выловили в заливе Байкал Охотского моря 22 экземпляра калуги. В установленных браконьерами сетях удалось найти ещё 37 живых рыб. При обыске квартиры одного из мужчин правоохранители изъяли около 400 кг калуги.

Ранее в Хабаровском крае трёх человек осудили за незаконную добычу краснокнижного амурского тигра.

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