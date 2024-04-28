Дело о незаконном вылове на Сахалине калуги на 30 млн рублей направили в суд

На Сахалине дело двух мужчин, подозреваемых в незаконной добыче краснокнижной калуги на 30 млн рублей, направили в суд.

Об этом сообщает прокуратура области.

Одному из фигурантов дела дополнительно инкриминируется хранение, перевозка и продажа незаконного улова.

Следствие установило, что в июне 2023 года мужчины незаконно выловили в заливе Байкал Охотского моря 22 экземпляра калуги. В установленных браконьерами сетях удалось найти ещё 37 живых рыб. При обыске квартиры одного из мужчин правоохранители изъяли около 400 кг калуги.

Ранее в Хабаровском крае трёх человек осудили за незаконную добычу краснокнижного амурского тигра.