В Хабаровском крае трёх человек осудили за незаконную добычу тигра

Индустриальный районный суд Хабаровска постановил признать виновными трёх человек в незаконной добыче туши тигра и попытке её продажи, заявило Восточное межрегиональное следственное управлении на транспорте СК России.

Отмечается, что в марте трое мужчин перевезли в Хабаровск незаконно добытую тушу амурского тигра.

Фигуранты пытались продать тушу за 700 тыс. рублей человеку, действовавшему в рамках оперативно-разыскных мероприятий ФСБ России.

Суд назначил фигурантам лишение свободы на сроки от четырёх лет до четырёх лет восьми месяцев в колонии общего режима. Кроме того, каждый должен выплатить штраф в размере 200 тыс. рублей.

Ранее сообщалось, что на Сахалине пограничники задержали браконьеров с трепангом на 7,2 млн рублей.