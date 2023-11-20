На Сахалине пограничники задержали браконьеров с трепангом на 7,2 млн рублей
- РИА Новости
- © Кирилл Брага
Об этом информирует пресс-служба Федеральной службы безопасности России по Сахалинской области.
«Сумма предотвращённого ущерба водным биологическим ресурсам составила более 7,2 млн рублей», — приводит сообщение РИА Новости.
По данным ведомства, браконьеры, у которых не было разрешительных документов, выловили более 5 тыс. экземпляров трепанга весом 320 кг.
Злоумышленники задержаны.
Ранее стало известно, что за январь — октябрь 2023 года в Татарстане завели 92 уголовных дела о браконьерстве, по 69 вынесены обвинительные приговоры.