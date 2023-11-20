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На Сахалине пограничники задержали браконьеров с трепангом на 7,2 млн рублей

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На юге Сахалина сотрудники пограничной службы изъяли у группы браконьеров крупную партию трепанга на сумму более 7,2 млн рублей, злоумышленники задержаны.
На Сахалине пограничники задержали браконьеров с трепангом на 7,2 млн рублей
  • РИА Новости
  • © Кирилл Брага

Об этом информирует пресс-служба Федеральной службы безопасности России по Сахалинской области.

«Сумма предотвращённого ущерба водным биологическим ресурсам составила более 7,2 млн рублей», — приводит сообщение РИА Новости.

По данным ведомства, браконьеры, у которых не было разрешительных документов, выловили более 5 тыс. экземпляров трепанга весом 320 кг.

Злоумышленники задержаны.

Ранее стало известно, что за январь — октябрь 2023 года в Татарстане завели 92 уголовных дела о браконьерстве, по 69 вынесены обвинительные приговоры.

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