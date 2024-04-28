МВД России объявило в розыск депутатов Рады, экс-генпрокурора Украины и ведущих

МВД России снова объявило в розыск депутатов Верховной рады Украины Алексея Гончаренко* и Владимира Парасюка, экс-генпрокурора Украины Виталия Ярему и украинского бизнесмена Сеяра Куршутова, а также телеведущих Янину Соколову, Наталью Мосейчук и активиста Геннадия Друзенко.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на базу данных ведомства, основанием для розыска является статья Уголовного кодекса Российской Федерации. Какая именно статья — не уточняется.

Басманный суд Москвы ранее заочно арестовал главу Службы безопасности Украины (СБУ) Василия Малюка по обвинению в призывах к терроризму.

Сам он признал, что СБУ пытается наносить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам. Он намекнул на то, что украинская спецслужба причастна к убийствам в России военкора Владлена Татарского и бывшего депутата Верховной рады Ильи Кивы, однако заявил, что Киев не будет брать на себя ответственность за эти преступления.