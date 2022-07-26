Актриса Постникова рассказала о съёмках с Егором Бероевым

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Актриса Арина Постникова рассказала о съёмках с Егором Бероевым в фильме «Война семей».
Актриса Постникова рассказала о съёмках с Егором Бероевым
  • РИА Новости
  • © Владимир Трефилов

«Можно сказать, что наше с Егором первое знакомство началось с поцелуя. Мы встретились на пробах и должны были играть ту самую сцену первого сезона, где главные герои в тайне от всех целуются на кухне, пока на улице идёт большой праздник», — заявила она в беседе с kp.ru.

По словам актрисы, на съёмочной площадке ей важно показать искренние эмоции, а для её героини было бы странно не целовать мужчину, которого она любит.

Ранее актриса Катерина Беккер в беседе с интернет-изданием argumenti.ru рассказала о съёмках в сериале Александра Цоя «Смычок», в котором сыграла главную роль. Сериал вышел на видеосервисе START.

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