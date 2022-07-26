Актриса Постникова рассказала о съёмках с Егором Бероевым

Актриса Арина Постникова рассказала о съёмках с Егором Бероевым в фильме «Война семей».

«Можно сказать, что наше с Егором первое знакомство началось с поцелуя. Мы встретились на пробах и должны были играть ту самую сцену первого сезона, где главные герои в тайне от всех целуются на кухне, пока на улице идёт большой праздник», — заявила она в беседе с kp.ru.

По словам актрисы, на съёмочной площадке ей важно показать искренние эмоции, а для её героини было бы странно не целовать мужчину, которого она любит.

Ранее актриса Катерина Беккер в беседе с интернет-изданием argumenti.ru рассказала о съёмках в сериале Александра Цоя «Смычок», в котором сыграла главную роль. Сериал вышел на видеосервисе START.