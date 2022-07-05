Челябинцев предупредили о режиме неблагоприятных метеоусловий

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По прогнозам синоптиков, с 5 июля в Челябинске будут неблагоприятные метеоусловия.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на Единую дежурную диспетчерскую службу.

«По данным ЦГМС, 5 июля с 21:00 в Челябинске ожидаются неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в воздухе явления. Это слабый ветер неблагоприятного направления, ночью — инверсия. Такая ситуация прогнозируется до 19:00 пятницы, 8 июля», — заявили в ЕДДС.

При неблагоприятных метеорологических условиях промышленные и автомобильные выбросы накапливаются в приземном слое атмосферного воздуха в районах плотной жилой застройки.

Ранее в разговоре с телеканалом «360» ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Александр Синенков сообщил, что жителей Москвы и Московской области в ближайшие дни ожидает жаркая погода.

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