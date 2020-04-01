«Пик похолодания пройден»: какую погоду прогнозируют синоптики в предстоящие выходные

После резкого понижения температуры в Москву и область постепенно возвращается тепло. Как рассказали опрошенные RT синоптики, начиная с 1 апреля показатели будут повышаться примерно на два градуса в день. Ближе к выходным температура станет максимально приближенной к климатической норме. При этом в Госдуме напомнили о том, что эти выходные — самый ответственный этап в борьбе с коронавирусом, поэтому стоит воздержаться от прогулок в тёплые дни.

Прошедшая ночь в Москве стала одной из самых холодных в году. Метеостанции ВДНХ под утро зафиксировали -7,6 °С, по области температура опустилась до -12…-7 °С. Как пояснил RT научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, поддержанию низких температур способствовало то, что небо было покрыто плотным облачным покровом.

Синоптик напомнил, что ещё в воскресенье, 29 марта, в столице днём было +17 °С, а затем «температура обвально опустилась сразу на 15 градусов». Уже в понедельник, 30 марта, днём термометры показывали 0…+2 °С.

«Резкое изменение связано с тем, что воздушные потоки резко изменили своё направление с южных на северные. Холодные воздушные массы обрушились на центр европейской России и произошло такое резкое понижение», — отметил Вильфанд.

Но сайте Гидрометцентра уже отмечается, что «пик похолодания пройден», приближается очередное потепление.

«Днём сегодня (1 апреля. — RT) ситуация меняется. Теперь уже безоблачное небо способствует тому, что лучи будут прогревать поверхность и тепло будет передаваться в атмосферу», — заявил научный руководитель Гидрометцентра РФ.

Главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова, со своей стороны, рассказала в беседе с RT, что утром в среду температура в столице была отрицательной, но затем «буквально за четыре часа повысилась и стала положительной». В течение дня ещё сохранится северо-западный ветер, он будет доставлять некоторый дискомфорт.

Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Елена Волосюк сообщила РИА Новости, что вечером 1 апреля в Москве может пройти мокрый снег.

«В последующие дни существенных осадков в Москве не ожидается, температура начнёт постепенно повышаться. В ночь на 2 апреля минимальная температура будет 0…+2 °С, дневная температура +4…+6 °С. Среднесуточные показатели приближаются к климатической норме», — рассказала RT Позднякова.

Ответственные выходные

Таким образом, к концу недели температура в Москве повысится и погода станет намного комфортней. Новый атлантический циклон отвоюет своё главенствующее положение.

«В конце недели атмосферное давление начнёт постепенно понижаться, будет сказываться влияние атлантического циклона. Показатели станут положительными и в ночные, и в дневные часы. Температурный режим останется таким и в выходные, с дневной температурой +6…+8 °С», — пояснила главный специалист Метеобюро Москвы.

В столице и области ожидается «умеренно тёплая погода», подтвердил научный руководитель Гидрометцентра. По словам Вильфанда, «за счёт изменения циркуляции воздушные массы будут поступать с северо-запада, и они приведут к тому, что каждый день температура будет повышаться примерно на два градуса».

АГН «Москва»

В Госдуме при этом напомнили, что во многих регионах России продолжает действовать режим самоизоляции. Зампред комитета Госдумы по охране здоровья Николай Говорин в беседе с RT отметил, что пока стоит воздержаться от выхода на улицу без необходимости.

«Выход на природу в тёплые дни всё равно подразумевает общение и контакты с другими людьми. У значительной части населения ещё не сформировалось чувство адекватной ответственности. Идёт некое недопонимание и некритичность. Необходимо проводить информационную работу. Для нас это единственный путь уменьшить число заболевших», — подчеркнул Говорин.

По его словам, России нельзя повторять опыт Италии, поэтому стоит максимально внимательно отнестись к рекомендациям правительства.

«Сейчас у нас самый ответственный этап в борьбе с вирусом. Последствия, как хорошие, так и плохие, будут зависеть от нашего сегодняшнего поведения», — заключил он.

Дальнейшие прогнозы синоптиков на апрель говорят о том, что предстоящий месяц будет довольно тёплый, но без температурных аномалий. По словам Вильфанда, показатели будут колебаться около или чуть выше нормы.

«Но выше нормы не так существенно, как было в предыдущие три месяца. В этом году мы прогнозируем, что на всей европейcкой территории апрель будет не холодным, температура будет выше нормы, но интенсивность аномалий будет небольшая», — отметил синоптик.

Он также добавил, что месяц будет неоднородным, возможно, «будут периоды и понижения и повышения».