В Гидрометцентре объяснили резкую смену погоды в Москве

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд прокомментировал резкую смену погоды в Москве.

По его словам, после резкого похолодания и снегопада в Московском регионе начнётся постепенное повышение температуры, к выходным прогнозируется до +11 °С.

«Сегодняшняя холодная погода связана с резким изменением воздушных масс с южных на северные. Пришла зима к 1 апреля, совсем нешуточная зима», — сказал Вильфанд Интерфаксу.

Ранее «Газета.Ru» со ссылкой на Гидрометцентр России сообщила, что в Москве в среду, 1 апреля, ожидается до +5 °С.