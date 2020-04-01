В Гидрометцентре объяснили резкую смену погоды в Москве
- РИА Новости
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По его словам, после резкого похолодания и снегопада в Московском регионе начнётся постепенное повышение температуры, к выходным прогнозируется до +11 °С.
«Сегодняшняя холодная погода связана с резким изменением воздушных масс с южных на северные. Пришла зима к 1 апреля, совсем нешуточная зима», — сказал Вильфанд Интерфаксу.
Ранее «Газета.Ru» со ссылкой на Гидрометцентр России сообщила, что в Москве в среду, 1 апреля, ожидается до +5 °С.