Спасатели предупредили об усилении ветра до 20 м/с в Петербурге

Спасатели рассказали о погоде в Санкт-Петербурге в среду, 1 апреля.

Об этом сообщают «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по городу.

Прогнозируется мокрый снег с дождём. Ветер будет юго-западный, западный. Порывы 8—13 м/с, местами 15—20 м/с.

Температура воздуха в ночное время составит 0...-2 ˚С, в дневное +2...+4 ˚С.

Также стало известно о погоде в Севастополе в ближайшие дни.

«Завтра, 1 апреля, облачно с прояснениями, возможен слабый дождь. Ветер северо-восточный, порывистый. Температура воздуха ночью +2...+4 ˚С, днём +6...+8 ˚С», — цитирует «Новый Севастополь» дежурного синоптика центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Ольгу Куташину.

По её словам, 2 апреля ожидается переменная облачность, без осадков. Ночью прогнозируется 0...+2 ˚С, днём +8...+10 ˚С.

Ранее сообщалось, что синоптики рассказали о погоде в Крыму в ближайшие дни.