Спасатели предупредили об усилении ветра до 20 м/с в Петербурге

Короткая ссылка
Спасатели рассказали о погоде в Санкт-Петербурге в среду, 1 апреля.
Спасатели предупредили об усилении ветра до 20 м/с в Петербурге
  • © Zamir Usmanov/Russian Look
  • globallookpress.com

Об этом сообщают «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по городу.

Прогнозируется мокрый снег с дождём. Ветер будет юго-западный, западный. Порывы 8—13 м/с, местами 15—20 м/с.

Температура воздуха в ночное время составит 0...-2 ˚С, в дневное +2...+4 ˚С.

Также стало известно о погоде в Севастополе в ближайшие дни.

«Завтра, 1 апреля, облачно с прояснениями, возможен слабый дождь. Ветер северо-восточный, порывистый. Температура воздуха ночью +2...+4 ˚С, днём +6...+8 ˚С», — цитирует «Новый Севастополь» дежурного синоптика центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Ольгу Куташину.

По её словам, 2 апреля ожидается переменная облачность, без осадков. Ночью прогнозируется 0...+2 ˚С, днём +8...+10 ˚С.

Ранее сообщалось, что синоптики рассказали о погоде в Крыму в ближайшие дни.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить