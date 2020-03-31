Спасатели предупредили об усилении ветра до 20 м/с в Петербурге
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Об этом сообщают «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по городу.
Прогнозируется мокрый снег с дождём. Ветер будет юго-западный, западный. Порывы 8—13 м/с, местами 15—20 м/с.
Температура воздуха в ночное время составит 0...-2 ˚С, в дневное +2...+4 ˚С.
Также стало известно о погоде в Севастополе в ближайшие дни.
«Завтра, 1 апреля, облачно с прояснениями, возможен слабый дождь. Ветер северо-восточный, порывистый. Температура воздуха ночью +2...+4 ˚С, днём +6...+8 ˚С», — цитирует «Новый Севастополь» дежурного синоптика центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Ольгу Куташину.
По её словам, 2 апреля ожидается переменная облачность, без осадков. Ночью прогнозируется 0...+2 ˚С, днём +8...+10 ˚С.
Ранее сообщалось, что синоптики рассказали о погоде в Крыму в ближайшие дни.