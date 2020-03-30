Синоптики предупредили об усилении ветра до 15 м/с в Крыму

Синоптики рассказали о погоде в Крыму в ближайшие дни.

Об этом сообщает РИА Новости Крым со ссылкой на региональный гидрометцентр.

Во вторник, 31 марта, прогнозируется прохождение холодного атмосферного фронта. Днём местами возможен кратковременный дождь, в отдельных населённых пунктах — туман.

Также в дневное время ожидается северо-восточный ветер 7—12 м/с, местами до 15 м/с. Температура воздуха ночью — +3...+5 °C, днём — +13...+15 °C.

С 1 апреля возможно существенное похолодание. В некоторых районах будет небольшой дождь, в горах — дождь со снегом. Ночью — 0...+5 °C, днём — до +7...+12 °C.

2 апреля ночная температура не изменится. Днём — +9...+14 °C.

20 марта, как сообщало URA.RU, синоптики предупредили о похолодании и снегопадах в Челябинской области.