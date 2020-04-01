Вильфанд рассказал о погоде в России в апреле

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд расскзал о погоде в России в апреле.

Он сообщил, что на европейской территории страны «в южной половине ожидается температура около нормы, а в северной половине выше нормы».

Так, по его словам, температура выше нормы ожидается в Поволжье, в Уральском федеральном округе, в Западной Сибири, в Средней Сибири, на Чукотке и в Приморье.

«В Якутии, в Хабаровском крае, в Амурской области температурный фон около нормы», — цитирует РИА Новости синоптика.

Он отметил, что «холодным апрель не ожидается нигде, температура ниже нормы не ожидается нигде».

Ранее ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил в беседе с «Газетой.Ru», что россиян ожидает «малиновое» лето.