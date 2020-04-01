Вильфанд рассказал о погоде в России в апреле

Короткая ссылка
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд расскзал о погоде в России в апреле.

Он сообщил, что на европейской территории страны «в южной половине ожидается температура около нормы, а в северной половине выше нормы».

Так, по его словам, температура выше нормы ожидается в Поволжье, в Уральском федеральном округе, в Западной Сибири, в Средней Сибири, на Чукотке и в Приморье.

«В Якутии, в Хабаровском крае, в Амурской области температурный фон около нормы», — цитирует РИА Новости синоптика.

Он отметил, что «холодным апрель не ожидается нигде, температура ниже нормы не ожидается нигде».

Ранее ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил в беседе с «Газетой.Ru», что россиян ожидает «малиновое» лето.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить