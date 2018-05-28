Тест RT: что вы знаете о Джеймсе Бонде?

110 лет назад родился Ян Флеминг — британский писатель, создатель романов о Джеймсе Бонде. Он появился на свет в богатой семье, и прежде чем стать писателем, сменил несколько работ: был журналистом, финансистом, биржевым маклером, офицером военно-морской разведки. Вскоре после окончания Второй мировой войны он вышел в отставку и написал свой первый роман об агенте 007. Экранизации произведений Флеминга стали самой продолжительной серией фильмов в истории кино. Хотя бы один из них видел, наверное, каждый. Пройдите тест и проверьте, много ли вы знаете о самом известном секретном агенте.

© Кадр из фильма «Казино Рояль»