Тест RT: что вы знаете о Джеймсе Бонде?

Короткая ссылка
110 лет назад родился Ян Флеминг — британский писатель, создатель романов о Джеймсе Бонде. Он появился на свет в богатой семье, и прежде чем стать писателем, сменил несколько работ: был журналистом, финансистом, биржевым маклером, офицером военно-морской разведки. Вскоре после окончания Второй мировой войны он вышел в отставку и написал свой первый роман об агенте 007. Экранизации произведений Флеминга стали самой продолжительной серией фильмов в истории кино. Хотя бы один из них видел, наверное, каждый. Пройдите тест и проверьте, много ли вы знаете о самом известном секретном агенте.
Тест RT: что вы знаете о Джеймсе Бонде?
  • © Кадр из фильма «Казино Рояль»

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Тесты
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
‡агрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить