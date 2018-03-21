Washington Examiner: Маккейн раскритиковал Трампа за поздравление Путина Сенатор Джон Маккейн обрушился с критикой на президента США Дональда Трампа за поздравление Владимира Путина с победой на президентских выборах, передаёт The Washington Examiner. По мнению Маккейна, этим шагом Трамп оскорбил каждого россиянина, лишённого права на свободные и честные выборы. 21 марта 2018 Washington Examiner

Washington Examiner: в США заявили о возможности уничтожить Россию с помощью подлодок В России не знают, где находятся американские подлодки, между тем последние способны уничтожить эту страну, если всё пойдёт по этому пути, заявил глава Стратегического командования ВС США генерал Джон Хайтен. Однако при этом он выразил уверенность в том, что доктрина взаимного гарантированного уничтожения будет удерживать мир от ядерной войны ещё как минимум на протяжении одного десятилетия. 10 марта 2018 Washington Examiner

Washington Examiner: Захарова назвала «абсурдом» обвинения Минюста США в отношении 13 россиян Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя решение Минюста США в отношении 13 россиян, назвала «абсурдом» обвинения в их адрес, пишет The Washington Examiner. Как отмечает издание, их обвиняют в попытке вмешаться в президентские выборы 2016 года в Америке. 17 февраля 2018 Washington Examiner

Washington Examiner: CNN расширяет бюро в Москве из-за интереса зрителей к Путину Американский канал CNN собирается расширить своё Московское бюро, пишет The Washington Examiner. Как отмечает издание, это решение было вызвано как важной ролью Москвы в международных событиях, так и тем, что зрители канала испытывают неподдельный интерес к действиям Владимира Путина. 19 января 2018 Washington Examiner

Washington Examiner: Маккейн требует больше оружия для Украины Сенатор-республиканец Джон Маккейн приветствовал решение администрации Трампа продавать Украине снайперские винтовки и боеприпасы, передаёт The Washington Examiner. Однако, по мнению Маккейна, этого недостаточно – для защиты региона от «российской агрессии» нужно более мощное оружие. 23 декабря 2017 Washington Examiner

Washington Examiner: США уговаривают датчан не соглашаться на «Северный поток — 2» Госдепартамент США ведёт переговоры с Данией с целью не допустить строительства российского газопровода «Северный поток — 2», сообщает The Washington Examiner. Голос этой страны может оказаться решающим, так как часть трубопровода пройдёт через её территорию. Пока все попытки Вашингтона заблокировать российский проект встречали сопротивление Германии, однако американские дипломаты всё ещё надеются склонить немецких политиков на свою сторону. 13 декабря 2017 Washington Examiner

WE: Никки Хейли обвинила Россию в «военных действиях» в ходе выборов 2016 года в США Совершив «вмешательство» в прошлогодние президентские выборы, Россия применила против Америки «военные действия», — такое заявление, как сообщает The Washington Examiner, сделала американский постпред при ООН Никки Хейли. При этом она подчеркнула, что Москва проводит подобные операции по всему миру, а не только в США. 20 октября 2017 Washington Examiner

Washington Examiner: Эрдоган и Путин сговорились против интересов США в Сирии Россия и Турция решили действовать против интересов США в Сирии, пришёл к выводу автор статьи в The Washington Examiner Том Роган по итогам совместной пресс-конференции двух лидеров. Это, по его мнению, говорит о крупных проблемах в отношениях Вашингтона и Анкары. 29 сентября 2017 Washington Examiner

Конгрессмен: США пора вспомнить прагматизм XX века и помириться с Россией В прошлом США не раз вступали в союз с «сомнительными» партнёрами вроде сталинского СССР или маоистского Китая, чтобы добиться больших целей. Конгрессмен-республиканец Дана Рорабахер предлагает вспомнить былые времена и прекратить толкать друг к другу главных американских соперников — Россию и Китай. 26 сентября 2017 Washington Examiner

Washington Examiner: русские пытались подкупить техасских сепаратистов через Facebook Осенью 2016 года группа в Facebook «Сердце Техаса» пыталась привлечь членов движения за независимость Техаса к участию в протестах против Хиллари Клинтон, пишет The Washington Examiner. За участие в демонстрациях техасцам предлагали денежное вознаграждение. По мнению издания, за группой в соцсети стояла российская компания: на странице группы не было рекламы и контактной информации, а в сообщениях часто встречались опечатки и ошибки, что говорит о плохом знании английского. 15 сентября 2017 Washington Examiner