TV 2 NORGE: своей мощью «Князь Владимир» способен испепелить врага В ноябре на воду будет спущена новая российская подлодка «Князь Владимир», которая сможет нести на борту больше ракет, чем её предшественники, и «превратить врагов в радиоактивный пепел», сообщает TV 2 NORGE. В последнее время наблюдается «активное наращивание» активности российских субмарин, и НАТО испытывает «проблемы» с их отслеживанием, отмечается в статье. 8 ноября 2017 TV 2 NORGE

TV2 NORGE: «Российская угроза» заставила Норвегию заняться обороной Явная демонстрация Россией своего военного потенциала вблизи границ Норвегии – одна из причин, по которой проблемы обороны снова на повестке дня, сообщает норвежский телеканал TV2 NORGE. Экспертная группа по обороне считает, что в ближайшее время на развитие вооруженных сил необходимо выделить два миллиарда крон. 5 января 2016 TV 2 NORGE

TV2: Норвегия готовит экстренные меры для возврата беженцев в Россию Власти Норвегии в срочном порядке меняют закон, который позволял мигрантам просить об убежище «без особых оснований». Так они намерены справиться с потоком ближневосточных переселенцев, хлынувшим в страну со стороны России, сообщает норвежский телеканал TV2 NORGE. Ожидается, что парламент одобрит поправки уже на следующей неделе. 11 ноября 2015 TV 2 NORGE

TV 2: При встрече с норвежцами не все российские пилоты «ведут себя хорошо» На кадрах видео, снятого российским пилотом-истребителем и опубликованного одним из каналов, видно как норвежский летчик в знак одобрения поднимает большой палец. Однако не все встречи соседей оканчиваются столь мирно: иногда русские ведут себя излишне агрессивно, сообщает норвежский телеканал TV 2. 20 октября 2015 TV 2 NORGE

TV2 NORGE: Ряды батальона «Азов» пополнят норвежские националисты К борьбе против ополчения на Восточной Украине присоединяются добровольцы из Норвегии, заявил командир батальона «Азов» по воспитательной работе норвежскому каналу TV2 NORGE. По его словам, батальон поддерживает контакты с норвежскими единомышленниками - националистами. Члены батальона отрицают, что они фашисты, однако, как отмечает корреспондент канала, на своих касках и формах они носят свастику. 11 сентября 2014 TV 2 NORGE

Столтенберг не услышал от Медведева желанного ответа об НКО Действия российских властей не позволяют некоммерческим организациям работать в нормальных условиях, считает норвежский премьер Йенс Столтенберг. Во время своего визита в Санкт-Петербург он встретился с представителями НКО, а затем поднял этот вопрос на переговорах с Дмитрием Медведевым, сообщает TV 2. 6 апреля 2013 TV 2 NORGE

Норвегия намерена добиться от Швеции выдачи убийцы 26-летней россиянки 45-летний швед, в понедельник убивший в Норвегии свою бывшую сожительницу-россиянку остается под стражей в Швеции. Однако как заявил телеканалу TV 2 представитель норвежских правоохранительных органов, Норвегия будет добиваться его выдачи. 16 октября 2012 TV 2 NORGE

Убитая в Норвегии россиянка опасалась за свою жизнь В Норвегии 26-летняя россиянка была похищена и убита своим бывшим сожителем. Убийца, 45-летний швед, сознался в преступлении и сообщил, где искать тело. Телеканал TV 2 отмечает, что в последние несколько месяцев девушка получала угрозы от своего экс-любовника. 16 октября 2012 TV 2 NORGE

Глава МХГ скорее останется без денег, чем признает себя иностранным агентом Людмила Алексеева, председатель Московской Хельсинкской группы, ни при каких условиях не намерена регистрироваться в качестве иностранного агента. При этом она признаёт, что без зарубежного финансирования ее организация может оказаться на грани банкротства, отмечает TV 2. 2 октября 2012 TV 2 NORGE

Норвежской рыбе не хватает стабильности в России Экспорт норвежских морепродуктов в Россию бьет рекорд за рекордом, а в этом году произошел настоящий бум, сообщает TV 2. Однако норвежские компании жалуются на нестабильность своего положения, утверждая, что в любой момент Россия может совершенно произвольно перекрыть им доступ на свой прибыльный рынок. 20 сентября 2012 TV 2 NORGE