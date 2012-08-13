TV 2 NORGE
TV 2 NORGE: своей мощью «Князь Владимир» способен испепелить врага
В ноябре на воду будет спущена новая российская подлодка «Князь Владимир», которая сможет нести на борту больше ракет, чем её предшественники, и «превратить врагов в радиоактивный пепел», сообщает TV 2 NORGE. В последнее время наблюдается «активное наращивание» активности российских субмарин, и НАТО испытывает «проблемы» с их отслеживанием, отмечается в статье.
TV2 NORGE: «Российская угроза» заставила Норвегию заняться обороной
Явная демонстрация Россией своего военного потенциала вблизи границ Норвегии – одна из причин, по которой проблемы обороны снова на повестке дня, сообщает норвежский телеканал TV2 NORGE. Экспертная группа по обороне считает, что в ближайшее время на развитие вооруженных сил необходимо выделить два миллиарда крон.
TV2: Норвегия готовит экстренные меры для возврата беженцев в Россию
Власти Норвегии в срочном порядке меняют закон, который позволял мигрантам просить об убежище «без особых оснований». Так они намерены справиться с потоком ближневосточных переселенцев, хлынувшим в страну со стороны России, сообщает норвежский телеканал TV2 NORGE. Ожидается, что парламент одобрит поправки уже на следующей неделе.
TV 2: При встрече с норвежцами не все российские пилоты «ведут себя хорошо»
На кадрах видео, снятого российским пилотом-истребителем и опубликованного одним из каналов, видно как норвежский летчик в знак одобрения поднимает большой палец. Однако не все встречи соседей оканчиваются столь мирно: иногда русские ведут себя излишне агрессивно, сообщает норвежский телеканал TV 2.
TV2 NORGE: Ряды батальона «Азов» пополнят норвежские националисты
К борьбе против ополчения на Восточной Украине присоединяются добровольцы из Норвегии, заявил командир батальона «Азов» по воспитательной работе норвежскому каналу TV2 NORGE. По его словам, батальон поддерживает контакты с норвежскими единомышленниками - националистами. Члены батальона отрицают, что они фашисты, однако, как отмечает корреспондент канала, на своих касках и формах они носят свастику.
Столтенберг не услышал от Медведева желанного ответа об НКО
Действия российских властей не позволяют некоммерческим организациям работать в нормальных условиях, считает норвежский премьер Йенс Столтенберг. Во время своего визита в Санкт-Петербург он встретился с представителями НКО, а затем поднял этот вопрос на переговорах с Дмитрием Медведевым, сообщает TV 2.
Норвегия намерена добиться от Швеции выдачи убийцы 26-летней россиянки
45-летний швед, в понедельник убивший в Норвегии свою бывшую сожительницу-россиянку остается под стражей в Швеции. Однако как заявил телеканалу TV 2 представитель норвежских правоохранительных органов, Норвегия будет добиваться его выдачи.
Убитая в Норвегии россиянка опасалась за свою жизнь
В Норвегии 26-летняя россиянка была похищена и убита своим бывшим сожителем. Убийца, 45-летний швед, сознался в преступлении и сообщил, где искать тело. Телеканал TV 2 отмечает, что в последние несколько месяцев девушка получала угрозы от своего экс-любовника.
Глава МХГ скорее останется без денег, чем признает себя иностранным агентом
Людмила Алексеева, председатель Московской Хельсинкской группы, ни при каких условиях не намерена регистрироваться в качестве иностранного агента. При этом она признаёт, что без зарубежного финансирования ее организация может оказаться на грани банкротства, отмечает TV 2.
Норвежской рыбе не хватает стабильности в России
Экспорт норвежских морепродуктов в Россию бьет рекорд за рекордом, а в этом году произошел настоящий бум, сообщает TV 2. Однако норвежские компании жалуются на нестабильность своего положения, утверждая, что в любой момент Россия может совершенно произвольно перекрыть им доступ на свой прибыльный рынок.
Норвежцы не спешат в Россию с ответными визитами
За последние три года число людей, ежегодно пересекающих российско-норвежскую границу со стороны России, выросло вдвое. Потоком гостей норвежцы обязаны упрощению таможенных и визовых процедур. А вот статистика поездок в другую сторону растет куда медленнее, сообщает TV 2.