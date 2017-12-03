Sunday Times: Трамп добился «первой большой победы» в сенате Дональд Трамп впервые достиг «большой законодательной победы», добившись от сената пересмотра налогового законодательства США, сообщает The Sunday Times. Однако успех американского президента был омрачён приговором его бывшему советнику Майклу Флинну, которого признали виновным во «лжи ФБР» по поводу «вмешательства России» в президентские выборы в США, добавляет издание. 3 декабря 2017 Sunday Times

Клинтон: в поражении на выборах в США виноват «настоящий злодей» Путин В своём интервью изданию The Sunday Times бывший кандидат в президенты США Хиллари Клинтон называет Путина «настоящим злодеем». По её мнению, он «хочет отомстить» за распад СССР и расширение НАТО. Она также настаивает на том, что Путин затаил на неё «личную обиду». 8 октября 2017 Sunday Times

Sunday Times: британская армия закупила дроны, неспособные летать под дождём Британская армия закупила дроны, которые не могут летать, когда идёт дождь, сообщает The Sunday Times. Как отмечает британское издание, министерство обороны Великобритании потратило на эту покупку £11,8 миллионов и ещё £3,3 миллиона на техническую поддержку. 24 сентября 2017 Sunday Times

Sunday Times: учения НАТО поставили Россию в положение обороняющейся стороны В ходе проведённых недавно учений НАТО российский западный эксклав Калининград был окружён с трёх сторон силами альянса, пишет The Sunday Times. Эти манёвры, как отмечает издание, «поставили Кремль в положение обороняющегося». 18 июня 2017 Sunday Times

Гингрич: истеблишмент США вознамерился «уничтожить» Трампа с помощью России Дональд Трамп стал «прямой смертельной угрозой» для американской системы, складывавшейся на протяжении последних 50-60 лет, заявил в интервью The Sunday Times бывший спикер палаты представителей конгресса США Ньют Гингрич. При этом он отметил, что президента Соединённых Штатов ждёт яростная битва с истеблишментом Америки, представители которого будут изо всех пытаться «уничтожить» Трампа. 18 июня 2017 Sunday Times

Sunday Times: Макрон успешен во внешней политике, но дома его ждут неприятности Несмотря на успешную для Эммануэля Макрона неделю, президент Франции и его команда «готовятся к неприятностям», сообщает The Sunday Times. Как пишет американское издание, некоторые французские министры находятся в центре скандалов, а сам Макрон в скором времени будет пытаться продвигать трудовые реформы, которые «неизбежно приведут к профсоюзным демонстрациям». 5 июня 2017 Sunday Times

Times: Лондон и Вашингтон пригрозят Москве изоляцией за поддержку Дамаска Во время визита в Москву госсекретарь США Рекс Тиллерсон намерен обвинить Россию в соучастии и сокрытии «химической атаки» в Сирии, пишет The Sunday Times. В это же время министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон планирует заручиться поддержкой членов G7, чтобы предъявить ультиматум Владимиру Путину. В результате, отмечает издание, российский президент встанет перед выбором: прекратить поддержку Дамаска или попасть в международную изоляцию. 9 апреля 2017 Sunday Times

Минобороны Британии советует Путину «приструнить» Асада ради мира в Сирии Россия должна принимать деятельное участие в политическом урегулировании сирийского конфликта под эгидой ООН, считает министр обороны Великобритании Майкл Фэллон. В авторской статье для The Sunday Times он предлагает Москве «приструнить» сирийское правительство и поддержать отстранение Башара Асада от власти. 9 апреля 2017 Sunday Times

Times: «политический гимнаст» Путин объединяет «лучшие стороны» царской и Советской России Владимира Путина можно считать «марксистско-ленинским патриотом, с нежностью относящимся к советской эпохе», пишет The Times. Однако будучи «политическим гимнастом», Путин даёт Ленину отрицательные оценки и призывает уважать Николая II. Таким образом, Кремль стремится объединить в своей официальной идеологии «лучшие стороны царистской и Советской России», считает издание. 20 февраля 2017 Sunday Times

Sunday Times: Трамп намерен встретиться с Путиным вскоре после инаугурации Дональд Трамп намерен встретиться с Владимиром Путиным во время своей первой зарубежной поездки в роли президента, сообщает The Sunday Times. По информации издания, произойти это может в Рейкьявике всего через несколько недель после его инаугурации. Именно там в своё время встречались Рональд Рейган и Михаил Горбачёв, и их переговоры заложили основу для окончания холодной войны. 15 января 2017 Sunday Times