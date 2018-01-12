Sankei Shimbun: «Большой семёрке» против России не хватает единства «Большая семёрка» должна переосмыслить особенности дипломатии Путина, который наверняка останется на президентском посту после выборов, и не позволить ему себя одурачить, пишет Sankei Shimbun. А для этого члены G7 должны отказаться от лоббирования интересов лишь своей страны, поскольку это лишь способствует «путинской молниеносной тактике раскола», и объединить усилия, чтобы успеть «предотвратить опасность» и лишить Россию дополнительных преимуществ, подчёркивается в статье. 12 января 2018 Sankei Shimbun

Sankei Shimbun: Северную Корею подозревают в использовании советских военных технологий Северная Корея утверждает, что способна атаковать и разрушать оборонную сеть противника при помощи электромагнитного импульса, создаваемого в результате взрыва ядерной бомбы на большой высоте. А накануне в СМИ появились сообщения, касающиеся создания ракетных двигателей. Эксперты подозревают, что Пхеньян получил эти военные технологии из России или других стран бывшего СССР, где раньше велись активные разработки в этой сфере, пишет Sankei Shimbun. 15 сентября 2017 Sankei Shimbun

Sankei Shimbun: Россия по-тихому вооружает Курилы В ноябре прошлого года Россия разместила на островах Курильской гряды Кунашир и Итуруп новейшие противокорабельные ракеты «Бал» и «Бастион», а теперь, по информации источника Sankei Shimbun, там началось строительство жилых домов для офицерского состава и тренировочных площадок. Как отмечает японское издание, примечательно, что в самой России ничего не сообщается о наращивании военного потенциала на островах. 1 апреля 2017 Sankei Shimbun

Sankei Shimbun: Курилы нужны России для безопасности, а Путину – еще и для рейтинга Путин не пойдет на уступки Японии по проблеме «северных территорий», потому что иначе это вызовет волну народного гнева и обесценит его рейтинг, заработанный присоединением Крыма, считает японская Sankei Shimbun. В то же время набирающие вес силовики в российском правительстве знают, что острова имеют важное стратегическое значение для безопасности страны, подчеркивает автор. 17 декабря 2016 Sankei Shimbun

Sankei Shimbun: «Северные территории» для Японии не разменная монета Если Япония будет вкладывать силы в экономическое сотрудничество с Россией и при этом не добьется прогресса в теме возврата Курил, то это может пошатнуть международное единство в противостоянии российской агрессии на Украине и повредит Токио в других территориальных спорах – с Китаем и Южной Кореей. Поэтому правительство Абэ ни за что не должно отступаться от твердой позиции по островам, призывает в своей редакционной статье Sankei Shimbun. 19 октября 2016 Sankei Shimbun

Sankei: Раздача бесплатных гектаров осложнит Японии возврат Курил Политика раздачи бесплатных гектаров на Дальнем Востоке начала применяться и на Курильских островах, сообщает Sankei Shimbun. Причем под раздачу попали не только острова Кунашир и Итуруп, но и Шикотан, – хотя его по договоренности 1956 года Москва обещала передать Японии. Из-за этих перемен реальный возврат островов для Токио обещает стать еще труднее, пишет газета. 18 октября 2016 Sankei Shimbun

Sankei: Все больше китайцев видят в Дальнем Востоке «захваченную землю» Несмотря на сближение Москвы и Пекина на почве противостояния Западу, в отношениях этих стран есть точка скрытого конфликта – Дальний Восток, пишет в своей статье Sankei Shimbun. Нелегальная миграция китайцев на эти земли тревожит россиян, а жители КНР считают территории «украденными» по итогам неравных договоров XIX века. Конфликт начнется, если разгорится искра китайского национализма, предупреждает японская газета. 10 октября 2016 Sankei Shimbun

Sankei: В префектуре Ямагути Путину покажут символ русско-японской дружбы В японской префектуре Ямагути, куда в декабре на встречу на высшем уровне приедет Владимир Путин, рядом стоят два памятника – японским солдатам с корабля, потопленного Россией в 1904 году, и русским солдатам, погибшим через год в сражении в Японском море. Местные жители считают их символами японо-российских примирения и дружбы, пишет Sankei Shimbun. 7 октября 2016 Sankei Shimbun

Sankei: Украинский посол призвал Москву вернуть Токио «украденные» Курилы Украинский посол в Японии уверен, что «украденное надо возвращать», – так он отреагировал на вопрос журналистов о Курильских островах, сообщает Sankei Shimbun. Он также заявил, что Москва наверняка напугана недавним докладом группы расследования во главе с Голландией о том, что ракета, которой сбили малайзийский Boeing, выполнявший рейс МН17, была завезена из России. 5 октября 2016 Sankei Shimbun

Посольство Японии в Москве «поправило» крымское заявление коллег из Киева Посол Японии в Москве заявил, что заявление его коллег из киевского посольства о непризнании выборов в Думу на территории Крыма — это слова для украинских властей, а позицию Токио они не отражают. Как отмечает Sankei Shimbun, очевидно, что в стремлении решить проблему Курил и добиться приезда Владимира Путина в Японию, Токио стал более осторожным в вопросах, связанных с Украиной. 29 сентября 2016 Sankei Shimbun