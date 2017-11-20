Radio Canada
Французский спортивный чиновник вступился за Россию: без неё Олимпиады не должно быть
Глава Французской федерации ледовых видов спорта выступил в поддержку участия российской сборной в зимних Олимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане. По его словам, спортсмены не должны становиться заложниками сложившейся ситуации, а другим странам стоит вспомнить и о собственных недочётах.
Radio Canada: Хирург дружит с президентом не только на словах
Российский президент подружился с лидером байкерского клуба «Ночные волки» в 2010 году — сразу после того, как тот стал верующим и задался целью «спасти и объединить свою нацию», сообщает Radio Canada. По словам корреспондента телеканала, Хирург следует этой миссии не только на словах, за что уже получил орден Почёта из рук Путина.
RC: российской сборной по хоккею вновь придётся довольствоваться матчем за третье место
Канадская сборная по хоккею «заставила Россию содрогнуться»: несмотря на отставание в счёте после первых двух периодов, канадцы одержали победу с преимуществом в две шайбы и обеспечили себе выход в финал, пишет Radio Canada. России же второй год подряд придётся довольствоваться игрой за третье место.
RC: в войне слов с Россией канадцы защитят репутацию НАТО
В рамках развёртывания сил НАТО в Прибалтике Канада готовится к отправке 450 солдат в граничащую с Россией Латвию, сообщает Radio Canada. Однако восточная миссия армии Канады нацелена не столько на отражение возможного военного вторжения российских сил, сколько на противостояние с Россией в словесной войне. Москва намеренно распространяет дезинформацию с целью дискредитировать присутствие союзников, отмечает канал.
Radio Canada: Россия обучит сирийских курдов бороться с терроризмом
Россия заключила соглашение с курдскими отрядами народной самообороны о том, что российские военные станут тренировать и обучать своих курдских коллег. Как отмечает Radio-Canada, эта новость примечательна тем, что обычно курдов поддерживают Соединённые Штаты Америки, а Турция, с которой Россия сейчас сближается, наоборот, пытается им противодействовать.
Radio Canada: Россия рискует остаться и без Паралимпийских игр
Международный паралимпийский комитет начал дело об отстранении России от Паралимпийских игр в Рио, сообщает Radio Canada. МПК обвинил Паралимпийский комитет России в неспособности обеспечить соблюдение международных антидопинговых правил. Сейчас МПК проводит анализ проб паралимпийцев, взятых во время Паралимпиады в Сочи. Окончательное решение МПК примет в начале августа.
RC: Украинская диаспора вынуждает Оттаву укреплять связи с Киевом
В понедельник канадский премьер-министр Джастин Трюдо прибудет с официальным визитом в Киев, чтобы заверить украинское правительство в своей поддержке и подписать соглашение о зоне свободной торговли между двумя государствами, сообщает Radio Canada. Под давлением многочисленной украинской диаспоры, проживающей в Канаде, Трюдо приходится укреплять отношения с Украиной и быть очень осторожным со своим желанием восстановить диалог с Москвой.
RC: Канада поможет защитить Восточную Европу от «российской агрессии»
Канада будет командовать одним из четырех батальонов, которые НАТО собирается разместить в Прибалтике и Польше, чтобы противостоять «российской агрессии», а также направит туда несколько сотен канадских военнослужащих, сообщает Radio Canada. Такое решение Оттава приняла после того, как Вашингтон призвал ее принимать более активное участие в деятельности НАТО.
RC: Канада не одобряет поведение России, но согласна сотрудничать
Подводя итоги работы своего правительства за первые семь месяцев у власти, премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил о своем намерении «осторожно возобновить отношения» с Россией, несмотря на разногласия, сообщает Radio Canada. Канадский лидер по-прежнему считает, что действия Москвы на Украине «безответственны и незаконны», и не собирается менять свое мнение.
Radio Canada: Украина превратила Евровидение в политическую трибуну
Несмотря на то что правила Евровидения не позволяют участникам исполнять политизированные песни, Украина явно решила превратить этот конкурс в свою политическую трибуну, отмечает Radio Canada. Украинская певица Джамала спела о депортации крымских татар, которых «пришли убить чужаки», но организаторы сочли, что это скорее «исторический факт», а не политика.
Radio Canada: В «Артеке» российских детей учат прославлять «аннексию» Крыма
Детский лагерь «Артек» сегодня снова процветает благодаря российским инвестициям. Сверхсовременный комплекс готов принять еще больше детей, которых научат петь российский гимн и восхвалять присоединение Крыма, передает Radio Canada. Все говорит о том, что вопреки недовольству международного сообщества Россия здесь прочно обосновалась, говорится в материале.