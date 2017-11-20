Французский спортивный чиновник вступился за Россию: без неё Олимпиады не должно быть Глава Французской федерации ледовых видов спорта выступил в поддержку участия российской сборной в зимних Олимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане. По его словам, спортсмены не должны становиться заложниками сложившейся ситуации, а другим странам стоит вспомнить и о собственных недочётах. 20 ноября 2017 Radio Canada

Radio Canada: Хирург дружит с президентом не только на словах Российский президент подружился с лидером байкерского клуба «Ночные волки» в 2010 году — сразу после того, как тот стал верующим и задался целью «спасти и объединить свою нацию», сообщает Radio Canada. По словам корреспондента телеканала, Хирург следует этой миссии не только на словах, за что уже получил орден Почёта из рук Путина. 15 июня 2017 Radio Canada

RC: российской сборной по хоккею вновь придётся довольствоваться матчем за третье место Канадская сборная по хоккею «заставила Россию содрогнуться»: несмотря на отставание в счёте после первых двух периодов, канадцы одержали победу с преимуществом в две шайбы и обеспечили себе выход в финал, пишет Radio Canada. России же второй год подряд придётся довольствоваться игрой за третье место. 21 мая 2017 Radio Canada

RC: в войне слов с Россией канадцы защитят репутацию НАТО В рамках развёртывания сил НАТО в Прибалтике Канада готовится к отправке 450 солдат в граничащую с Россией Латвию, сообщает Radio Canada. Однако восточная миссия армии Канады нацелена не столько на отражение возможного военного вторжения российских сил, сколько на противостояние с Россией в словесной войне. Москва намеренно распространяет дезинформацию с целью дискредитировать присутствие союзников, отмечает канал. 28 марта 2017 Radio Canada

Radio Canada: Россия обучит сирийских курдов бороться с терроризмом Россия заключила соглашение с курдскими отрядами народной самообороны о том, что российские военные станут тренировать и обучать своих курдских коллег. Как отмечает Radio-Canada, эта новость примечательна тем, что обычно курдов поддерживают Соединённые Штаты Америки, а Турция, с которой Россия сейчас сближается, наоборот, пытается им противодействовать. 21 марта 2017 Radio Canada

Radio Canada: Россия рискует остаться и без Паралимпийских игр Международный паралимпийский комитет начал дело об отстранении России от Паралимпийских игр в Рио, сообщает Radio Canada. МПК обвинил Паралимпийский комитет России в неспособности обеспечить соблюдение международных антидопинговых правил. Сейчас МПК проводит анализ проб паралимпийцев, взятых во время Паралимпиады в Сочи. Окончательное решение МПК примет в начале августа. 23 июля 2016 Radio Canada

RC: Украинская диаспора вынуждает Оттаву укреплять связи с Киевом В понедельник канадский премьер-министр Джастин Трюдо прибудет с официальным визитом в Киев, чтобы заверить украинское правительство в своей поддержке и подписать соглашение о зоне свободной торговли между двумя государствами, сообщает Radio Canada. Под давлением многочисленной украинской диаспоры, проживающей в Канаде, Трюдо приходится укреплять отношения с Украиной и быть очень осторожным со своим желанием восстановить диалог с Москвой. 11 июля 2016 Radio Canada

RC: Канада поможет защитить Восточную Европу от «российской агрессии» Канада будет командовать одним из четырех батальонов, которые НАТО собирается разместить в Прибалтике и Польше, чтобы противостоять «российской агрессии», а также направит туда несколько сотен канадских военнослужащих, сообщает Radio Canada. Такое решение Оттава приняла после того, как Вашингтон призвал ее принимать более активное участие в деятельности НАТО. 1 июля 2016 Radio Canada

RC: Канада не одобряет поведение России, но согласна сотрудничать Подводя итоги работы своего правительства за первые семь месяцев у власти, премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил о своем намерении «осторожно возобновить отношения» с Россией, несмотря на разногласия, сообщает Radio Canada. Канадский лидер по-прежнему считает, что действия Москвы на Украине «безответственны и незаконны», и не собирается менять свое мнение. 23 июня 2016 Radio Canada

Radio Canada: Украина превратила Евровидение в политическую трибуну Несмотря на то что правила Евровидения не позволяют участникам исполнять политизированные песни, Украина явно решила превратить этот конкурс в свою политическую трибуну, отмечает Radio Canada. Украинская певица Джамала спела о депортации крымских татар, которых «пришли убить чужаки», но организаторы сочли, что это скорее «исторический факт», а не политика. 15 мая 2016 Radio Canada