Paul Craig Roberts
Пол Крейг Робертс: после Макрона от Франции ничего не останется
По мнению американского политолога Пола Крейга Робертса, Вашингтон ведёт весь мир к крупному военному конфликту, а на его пути стоят лишь Россия и Китай. Робертс выдвигает версию, согласно которой визит Путина в Версаль к «вашингтонской марионетке» Макрону говорит о коварстве Белого дома, замышляющего атаку.
Пол Крейг Робертс: Русофобия довела Вашингтон до абсурда
В статье для своего сайта американский экономист, политический и экономический обозреватель Пол Крейг Робертс называет обвинения России в кибервмешательстве абсурдными. Более того, в настоящий момент он с тревогой наблюдает отказ от демократии со стороны американских властей и СМИ с целью лишить легитимности избранного президента.
Пол Крейг Робертс: Фальсификация выборов – это «традиция США»
Штат сотрудников Хиллари Клинтон заезжает в Белый Дом еще до официальных выборов в США, пишет Пол Крейг Робертс. В то же время американские журналисты демонизируют Дональда Трампа за его высказывания о фальсификации американских выборов, что только подтверждает эту «американскую традицию», отмечает Робертс.
PCR: Россия обманулась насчет сотрудничества с США по Сирии
По мнению американского политического и экономического обозревателя Пола Крейга Робертса, Россия упустила столь близкую победу над террористами в Сирии, согласившись на перемирие. Владимир Путин, утверждает автор, сделал неверный расчет на сотрудничество с Вашингтоном и Анкарой, войска которых уже оккупировали Сирию.
Пол Крейг Робертс: Миролюбие Путина Вашингтон и Анкара считают слабостью
Ответ на вопрос о том, с кем останется Турция – с Вашингтоном или Москвой, – зависит от решимости Владимира Путина противостоять Америке, утверждает в своей новой колонке американский экономист и политический обозреватель Пол Крейг Робертс. До сих пор многие инициативы Кремля были восприняты в США и Турции как показатель слабости, а не миролюбия, предупреждает автор.
Пол Крейг Робертс: «Раскачивая» Бразилию с ЮАР, Вашингтон не забывает и о России
Америка не прекращает войну против неугодных режимов, уверен Пол Крейг Робертс. Сейчас Вашингтон «раскачивает» ситуацию в Бразилии и ЮАР с помощью НКО и подкупленных им политиков. На очереди - Россия. Здесь Белый дом использует экономистов-либералов, которые ведут дело к приватизации ключевых секторов экономики. Американский журналист убеждает российские власти не идти на этот шаг, иначе в конечном итоге России придется воевать за свой суверенитет.
Пол Крейг Робертс: Пока есть НАТО, миру грозит ядерная война
«НАТО - главный инструмент США по разжиганию конфликта с Россией», – считает аналитик Пол Крейг Робертс. Поэтому пока Альянс существует, мир будет неуклонно приближаться к ядерной войне.
Пол Крейг Робертс: У ополченцев не было ни единого мотива сбивать МН 17
И Москве, и ополченцам в Донбассе было невыгодно сбивать малайзийский авиалайнер, уверен американский аналитик Пол Крейг Робертс. А у Вашингтона, наоборот, был в том свой интерес: после этого происшествия европейские лидеры достигли единодушия в вопросе антироссийских санкций, что помогло США добиться разлада в отношениях России и Европы.
PCR: Россия и Китай слишком долго терпели американские НКО
Истинная цель американских НКО – продвигать гегемонию Вашингтона и дестабилизировать любые страны, которые могут этому помешать. Именно поэтому американский аналитик Пол Крейг Робертс считает, что Китай и Россия слишком долго терпели их присутствие на своей территории и своей «терпеливостью» только воодушевили американских неоконсерваторов.
PCR: Голландия тянет с докладом по MH 17, потому что у нее нет улик против России
Нидерланды не торопятся публиковать итоги расследования катастрофы самолета, выполнявшего рейс MH 17, пишет американский аналитик Пол Крейг Робертс. На его взгляд, голландские следователи не нашли следов причастности Москвы к происшествию, что не устраивает Вашингтон. Поэтому США препятствуют публикации этого документа и продвигают в ООН идею трибунала, чтобы получить желаемый результат.
PCR: Вашингтон не успокоится, пока не разрушит российский «Карфаген»
Новая стратегия Пентагона демонстрирует, что США не хотят мириться с существованием стран, ведущих свою политику без оглядки на Вашингтон, пишет Пол Крейг Робертс. По его словам, американские власти настолько увлечены этой идей, что даже готовы начать самоубийственную войну с Россией, если та не согласится играть по их правилам.