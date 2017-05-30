Пол Крейг Робертс: после Макрона от Франции ничего не останется По мнению американского политолога Пола Крейга Робертса, Вашингтон ведёт весь мир к крупному военному конфликту, а на его пути стоят лишь Россия и Китай. Робертс выдвигает версию, согласно которой визит Путина в Версаль к «вашингтонской марионетке» Макрону говорит о коварстве Белого дома, замышляющего атаку. 30 мая 2017 Paul Craig Roberts

Пол Крейг Робертс: Русофобия довела Вашингтон до абсурда В статье для своего сайта американский экономист, политический и экономический обозреватель Пол Крейг Робертс называет обвинения России в кибервмешательстве абсурдными. Более того, в настоящий момент он с тревогой наблюдает отказ от демократии со стороны американских властей и СМИ с целью лишить легитимности избранного президента. 16 декабря 2016 Paul Craig Roberts

Пол Крейг Робертс: Фальсификация выборов – это «традиция США» Штат сотрудников Хиллари Клинтон заезжает в Белый Дом еще до официальных выборов в США, пишет Пол Крейг Робертс. В то же время американские журналисты демонизируют Дональда Трампа за его высказывания о фальсификации американских выборов, что только подтверждает эту «американскую традицию», отмечает Робертс. 23 октября 2016 Paul Craig Roberts

PCR: Россия обманулась насчет сотрудничества с США по Сирии По мнению американского политического и экономического обозревателя Пола Крейга Робертса, Россия упустила столь близкую победу над террористами в Сирии, согласившись на перемирие. Владимир Путин, утверждает автор, сделал неверный расчет на сотрудничество с Вашингтоном и Анкарой, войска которых уже оккупировали Сирию. 26 сентября 2016 Paul Craig Roberts

Пол Крейг Робертс: Миролюбие Путина Вашингтон и Анкара считают слабостью Ответ на вопрос о том, с кем останется Турция – с Вашингтоном или Москвой, – зависит от решимости Владимира Путина противостоять Америке, утверждает в своей новой колонке американский экономист и политический обозреватель Пол Крейг Робертс. До сих пор многие инициативы Кремля были восприняты в США и Турции как показатель слабости, а не миролюбия, предупреждает автор. 22 августа 2016 Paul Craig Roberts

Пол Крейг Робертс: «Раскачивая» Бразилию с ЮАР, Вашингтон не забывает и о России Америка не прекращает войну против неугодных режимов, уверен Пол Крейг Робертс. Сейчас Вашингтон «раскачивает» ситуацию в Бразилии и ЮАР с помощью НКО и подкупленных им политиков. На очереди - Россия. Здесь Белый дом использует экономистов-либералов, которые ведут дело к приватизации ключевых секторов экономики. Американский журналист убеждает российские власти не идти на этот шаг, иначе в конечном итоге России придется воевать за свой суверенитет. 27 апреля 2016 Paul Craig Roberts

Пол Крейг Робертс: Пока есть НАТО, миру грозит ядерная война «НАТО - главный инструмент США по разжиганию конфликта с Россией», – считает аналитик Пол Крейг Робертс. Поэтому пока Альянс существует, мир будет неуклонно приближаться к ядерной войне. 30 декабря 2015 Paul Craig Roberts

Пол Крейг Робертс: У ополченцев не было ни единого мотива сбивать МН 17 И Москве, и ополченцам в Донбассе было невыгодно сбивать малайзийский авиалайнер, уверен американский аналитик Пол Крейг Робертс. А у Вашингтона, наоборот, был в том свой интерес: после этого происшествия европейские лидеры достигли единодушия в вопросе антироссийских санкций, что помогло США добиться разлада в отношениях России и Европы. 15 октября 2015 Paul Craig Roberts

PCR: Россия и Китай слишком долго терпели американские НКО Истинная цель американских НКО – продвигать гегемонию Вашингтона и дестабилизировать любые страны, которые могут этому помешать. Именно поэтому американский аналитик Пол Крейг Робертс считает, что Китай и Россия слишком долго терпели их присутствие на своей территории и своей «терпеливостью» только воодушевили американских неоконсерваторов. 4 августа 2015 Paul Craig Roberts

PCR: Голландия тянет с докладом по MH 17, потому что у нее нет улик против России Нидерланды не торопятся публиковать итоги расследования катастрофы самолета, выполнявшего рейс MH 17, пишет американский аналитик Пол Крейг Робертс. На его взгляд, голландские следователи не нашли следов причастности Москвы к происшествию, что не устраивает Вашингтон. Поэтому США препятствуют публикации этого документа и продвигают в ООН идею трибунала, чтобы получить желаемый результат. 31 июля 2015 Paul Craig Roberts