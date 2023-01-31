PCR: политика Вашингтона в отношении Москвы поставила мир на грань ядерной войны

По словам бывшего сотрудника Белого дома при администрации Рональда Рейгана Пола Крейга Робертса, мир оказался в одной наносекунде от ядерной войны. Как написал Робертс в статье на своём сайте, уже 20 лет администрации США повышают вероятность ядерного конфликта, нарушая обещания и обманывая президента России Владимира Путина.

Более 20 лет администрации президентов США повышали вероятность ядерной войны с Россией, пишет бывший сотрудник Белого дома при администрации Рональда Рейгана Пол Крейг Робертс. По его словам, всё началось с того, что президент Билл Клинтон нарушил слово Вашингтона не расширять НАТО к границам России. С тех пор сменявшие друг друга американские лидеры разрушали все соглашения об укреплении доверия, достигнутые во время холодной войны. А американские провокации России с 2014 года полностью разрушили доверие Москвы к Вашингтону.

Учёные, которые занимаются установкой часов Судного дня, перевели их на отметку 90 секунд до полуночи. По мнению Робертса, осталась «одна наносекунда». «Мы достигли той точки, когда достаточно одного ложного сигнала тревоги о приближающихся ракетах», — предупредил автор статьи.

Перспектива применения ядерного оружия резко возросла в XXI веке. Бывший государственный секретарь США Хиллари Клинтон назвала президента России Владимира Путина «новым Гитлером». Сенатор от Республиканской партии Линдси Грэм призвал убить Путина. Вместо того чтобы придерживаться Минских соглашений, заключённых для поддержания мира на Украине, Вашингтон использовал их для того, чтобы обмануть российского лидера при создании украинской армии для нападения на Донбасс. Вместо того чтобы работать с Кремлём над созданием пакта о взаимной безопасности, Белый дом «спровоцировал и раздул конфликт на Украине, чтобы ещё больше расширить НАТО» и при помощи Финляндии и Швеции «увеличить присутствие Североатлантического альянса на границе России».

Робертс называет «некомпетентными, безответственными и глупыми и злыми» тех, кто думает, что их престиж на Украине оправдывает ядерную войну. По его словам, если бы у Объединённого комитета начальников штабов США, ЦРУ и американских политиков «была бы хоть капля интеллекта», они бы поняли, что ядерное оружие ставит под угрозу существование Америки, а не защищает её.

Автор статьи называет «безумием» утверждения, что Россия или Китай стремятся к мировому господству. Именно Соединённые Штаты хотят мировой гегемонии. У российского и китайского правительств есть свои собственные проблемы, и им не нужны проблемы такой «морально несостоятельной» страны, как США.

В XX веке во время холодной войны доктрина взаимного гарантированного уничтожения считалась сдерживающим ядерное нападение фактором. Сегодня гиперзвуковые скорости, которые способны развивать российские ракеты, и их способность непредсказуемо менять траекторию в полёте сместили акцент на упреждающий удар. «Достаточно одного ложного предупреждения, чтобы начать ядерный Армагеддон, поскольку нет времени, чтобы определить, является ли предупреждение ложным», — считает Робертс.

В своей статье бывший сотрудник Белого дома призвал Запад уничтожить всё ядерное оружие в своём арсенале, так как оно не защищает, а лишь подвергает страны опасности. Кроме того, Робертс призвал не заблуждаться, что США могут осуществлять гегемонию над Россией и Китаем, так как это «безумие». «Если мы хотим выжить, мы должны немедленно перестать быть безумцами», — пишет он.