Немецкий политик: ради сотрудничества с Россией Крым можно «вынести за скобки» Если ЕС не удастся привлечь Россию к участию в европейской политике безопасности, то «будет только хуже», заявил бывший премьер-министр Бранденбурга Матиас Платцек в ходе выступления в городе Ленин. Чтобы не допустить «поворота России к Китаю» и сохранить диалог с Москвой, можно «временно вынести за скобки тему Крыма». 7 сентября 2017 Märkische Allgemeine Zeitung

MAZ: ради дружбы с Россией для немецкой семьи и 5 тысяч километров не крюк Семейство Ханзенов из Германии приняло участие в «Автопробеге дружбы — 2017» — приключении, о котором они не пожалели, пишет Märkische Allgemeine Zeitung. Проехав 5 тыс. км по российским просторам, они убедились в том, что Россия — очаровательная страна с задушевными людьми, которые хотят дружить с немцами, несмотря на санкции, отмечает издание. 28 августа 2017 Märkische Allgemeine Zeitung