Märkische Allgemeine Zeitung
Немецкий политик: ради сотрудничества с Россией Крым можно «вынести за скобки»
Если ЕС не удастся привлечь Россию к участию в европейской политике безопасности, то «будет только хуже», заявил бывший премьер-министр Бранденбурга Матиас Платцек в ходе выступления в городе Ленин. Чтобы не допустить «поворота России к Китаю» и сохранить диалог с Москвой, можно «временно вынести за скобки тему Крыма».
MAZ: ради дружбы с Россией для немецкой семьи и 5 тысяч километров не крюк
Семейство Ханзенов из Германии приняло участие в «Автопробеге дружбы — 2017» — приключении, о котором они не пожалели, пишет Märkische Allgemeine Zeitung. Проехав 5 тыс. км по российским просторам, они убедились в том, что Россия — очаровательная страна с задушевными людьми, которые хотят дружить с немцами, несмотря на санкции, отмечает издание.
Штайнмайер: «Минск-2» приносит плоды – хоть и видны они через лупу
«Со скоростью улитки» продвигается реализация Минских соглашений, заявил в интервью Märkische Allgemeine Zeitung министр иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер. Особенно немецкого политика расстраивает то, что рассматривать результаты многомесячной «кропотливой» работы приходится «через лупу».