Irish Times: на Ближнем Востоке появился новый «авторитет» — Владимир Путин Из-за многочисленных политических промахов Вашингтона в Ближневосточном регионе США стремительно теряют позицию главного регионального игрока, а на их место приходит «поднимающая голову» Россия, пишет The Irish Times. Как полагает обозреватель издания, Путин уже успел занять на Ближнем Востоке положение «авторитета» и этот успех стал «трамплином» для возвращения Москвы в мировую геополитику. 18 декабря 2017 Irish Times

Irish Times: Путин и Орбан обсудили экономику и договорились позаниматься дзюдо «Это, конечно, не футбол, но тоже хороший вид спорта», — сказал российский президент любителю футбола, венгерскому премьер-министру Виктору Орбану. Лидеры вместе посетили чемпионат мира по дзюдо, который проходит в Будапеште. Как отмечает The Irish Times, несмотря на антироссийские санкции, Венгрия и Россия наращивают экономическое взаимодействие, что вызывает недовольство, в том числе у венгерской оппозиции. 29 августа 2017 Irish Times

Irish Times: 9 Мая на Украине столкнулись националисты и «ностальгирующие по советской эпохе» В ходе празднования 9 Мая на Украине произошли столкновения между националистами и «ностальгирующими по советской эпохе», в результате которых несколько десятков человек были задержаны, сообщает The Irish Times. В свою очередь, президент Украины Пётр Порошенко обвинил Россию в «присвоении себе победы в войне» и стремлении «командовать Украиной». 9 мая 2017 Irish Times

Irish Times: Ирландская полиция подозревает Ходорковского в отмывании денег Бывший владелец ЮКОСа Михаил Ходорковский стал вероятным подозреваемым в деле об отмывании денег, которое ведет Бюро по расследованию мошенничеств полиции Ирландии, сообщает Irish Times. По словам издания, речь идет о сумме более 100 миллионов евро, замороженной еще в 2011 году. 23 ноября 2016 Irish Times

Irish Times: В Китае американского президента ждал холодный прием Президента США, прилетевшего на саммит G20, очень холодно встретили в Ханчжоу, пишет Irish Times. Так, отмечает издание, китайские власти отказались подавать к самолету Барака Обамы трап и ему пришлось пользоваться запасным выходом. 4 сентября 2016 Irish Times

Главная интрига Eвровидения: освистают ли Полину Гагарину Зрители ежегодного конкурса «Eвровидение» строят догадки: испортят ли зрители выступление Полины Гагариной протестом против России, пишет Irish Times. В прошлом году российскому исполнителю не удалось этого избежать. Между тем Гагариной пока прочат пятое место в музыкальном соревновании. 19 мая 2015 Irish Times

Ирландских геев предупредили об опасных российских законах МИД Ирландии предостерег граждан своей страны из числа представителей нетрадиционной сексуальной ориентации от поездки в Россию, сообщает The Irish Times. В обращении говорится о том, что по новому российскому законодательству в этой стране запрещается как-либо демонстрировать свою ориентацию. За нарушение грозят штрафы, аресты и депортация. 19 июля 2013 Irish Times