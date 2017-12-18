Irish Times
Irish Times: на Ближнем Востоке появился новый «авторитет» — Владимир Путин
Из-за многочисленных политических промахов Вашингтона в Ближневосточном регионе США стремительно теряют позицию главного регионального игрока, а на их место приходит «поднимающая голову» Россия, пишет The Irish Times. Как полагает обозреватель издания, Путин уже успел занять на Ближнем Востоке положение «авторитета» и этот успех стал «трамплином» для возвращения Москвы в мировую геополитику.
Irish Times: Путин и Орбан обсудили экономику и договорились позаниматься дзюдо
«Это, конечно, не футбол, но тоже хороший вид спорта», — сказал российский президент любителю футбола, венгерскому премьер-министру Виктору Орбану. Лидеры вместе посетили чемпионат мира по дзюдо, который проходит в Будапеште. Как отмечает The Irish Times, несмотря на антироссийские санкции, Венгрия и Россия наращивают экономическое взаимодействие, что вызывает недовольство, в том числе у венгерской оппозиции.
Irish Times: 9 Мая на Украине столкнулись националисты и «ностальгирующие по советской эпохе»
В ходе празднования 9 Мая на Украине произошли столкновения между националистами и «ностальгирующими по советской эпохе», в результате которых несколько десятков человек были задержаны, сообщает The Irish Times. В свою очередь, президент Украины Пётр Порошенко обвинил Россию в «присвоении себе победы в войне» и стремлении «командовать Украиной».
Irish Times: Ирландская полиция подозревает Ходорковского в отмывании денег
Бывший владелец ЮКОСа Михаил Ходорковский стал вероятным подозреваемым в деле об отмывании денег, которое ведет Бюро по расследованию мошенничеств полиции Ирландии, сообщает Irish Times. По словам издания, речь идет о сумме более 100 миллионов евро, замороженной еще в 2011 году.
Irish Times: В Китае американского президента ждал холодный прием
Президента США, прилетевшего на саммит G20, очень холодно встретили в Ханчжоу, пишет Irish Times. Так, отмечает издание, китайские власти отказались подавать к самолету Барака Обамы трап и ему пришлось пользоваться запасным выходом.
Главная интрига Eвровидения: освистают ли Полину Гагарину
Зрители ежегодного конкурса «Eвровидение» строят догадки: испортят ли зрители выступление Полины Гагариной протестом против России, пишет Irish Times. В прошлом году российскому исполнителю не удалось этого избежать. Между тем Гагариной пока прочат пятое место в музыкальном соревновании.
Ирландских геев предупредили об опасных российских законах
МИД Ирландии предостерег граждан своей страны из числа представителей нетрадиционной сексуальной ориентации от поездки в Россию, сообщает The Irish Times. В обращении говорится о том, что по новому российскому законодательству в этой стране запрещается как-либо демонстрировать свою ориентацию. За нарушение грозят штрафы, аресты и депортация.
Оппозиция обвиняет Ирландию в капитуляции перед шантажом Кремля
Отказ Ирландии от принятия «списка Магнитского» говорит о том, что она поддалась на шантаж Кремля, который угрожал осложнением процедуры усыновления российских детей ирландскими семьями. Такое мнение высказал оппозиционер Владимир Кара-Мурза, пишет The Irish Times.