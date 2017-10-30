Кандидат в президенты Финляндии: Запад слишком сюсюкается с Россией Стиль общения Запада с Россией похож на то, как «родители разговаривают с разбаловавшимся ребёнком», и характеризуется излишним «сюсюканьем», уверен кандидат на пост президента Финляндии Пекка Хаависто. Он также полагает, что рост напряжённости в современном мире вызван огромной разницей в интерпретации событий между Востоком и Западом, пишет Ilta Sanomat. 30 октября 2017 Ilta Sanomat

Ilta Sanomat: уроженка России учит датчан не разбрасываться едой Когда Селина Йуул переехала в Данию из России, её поразило изобилие продуктов после дефицита, с которым в 1990-е ей пришлось столкнуться в Москве. Она заинтересовалась проблемой перепроизводства пищи и основала целое движение, чтобы стимулировать людей переключаться вместо уничтожения еды на её переработку. За пять лет продовольственные потери в Дании удалось сократить на 25%, и во многом это произошло благодаря работе Йуул, отмечает Ilta Sanomat. 7 октября 2017 Ilta Sanomat

Ilta-Sanomat: петербуржцы потянулись в Финляндию за санкционными продуктами Шок, вызванный санкциями и экономическим кризисом, прошёл, и новая волна российских туристов снова устремилась в Финляндию. Пассажиры одного из автобусов, который направлялся в город Лаппеенранту в «продуктовый тур», рассказали журналистам Ilta-Sanomat, что собираются привезти домой продукты, в частности сыры, поскольку их не устраивает качество и вкус российских аналогов. 19 июля 2017 Ilta Sanomat