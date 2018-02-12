France info: россиянин дорисовывает себя на задних обложках дисков мировых звёзд Игорь Липчанский из России придумывает, что могло бы быть изображено на задней обложке дисков мировых звёзд, дорисовывает себя с помощью Photoshop и выкладывает работы на свою страницу в Instagram. Как отмечает журналист France info, идеи у него зачастую смешные и необычные. 12 февраля 2018 France info

France Info: Путин «может похвастаться» одной из крупнейших команд на Олимпиаде Несмотря на отстранение сборной России от участия в зимних Олимпийских играх, под нейтральным флагом в Пхёнчхан поедут соревноваться ни много ни мало 169 российских спортсменов, сообщает France Info. И хотя российский триколор не будет развеваться на спортивных аренах, Владимир Путин может «похвастаться» тем, что отправляет на Олимпиаду третью по количеству спортсменов делегацию после США и Канады, считает издание. 6 февраля 2018 France info

France Info: вопреки стереотипам россияне сегодня пьют меньше французов Сегодня россияне употребляют меньше алкоголя, чем французы, немцы или бельгийцы, сообщает France info. Как передаёт издание, антиалкогольная политика российских властей и пропаганда здорового образа жизни помогли снизить употребление алкоголя в стране на 20% за последние несколько лет. Однако принятые меры имели и негативные последствия, в частности, рост производства алкогольного фальсификата. 20 января 2018 France info

France info: отстранение России от Олимпиады может быть на руку Путину Несмотря на то что отстранение России от Олимпийских игр в Пхёнчхане нанесло «тяжёлый удар» по Кремлю, Владимир Путин может обернуть ситуацию в свою пользу, заявила в эфире France info корреспондент Наташа Веснич. По её словам, перед мартовскими президентскими выборами в стране действующий лидер может успешно сыграть на националистических чувствах россиян. 6 декабря 2017 France info

Пресс-секретарь Макрона: разговаривать с Путиным не означает вставать на его сторону Пресс-секретарь президента Франции Эммануэля Макрона Кристоф Кастане, говоря о предстоящем визите российского президента в Версаль, заявил, что «разговаривать» с Путиным — не означает «вставать на его сторону», сообщает France info. Кастане также подчеркнул, что первые шаги Макрона — это «шаги президента республики, который не уступает в важности Шарлю де Голлю и Франсуа Миттерану». 26 мая 2017 France info

France info: россияне ностальгируют по СССР, забыв о «КГБ и дефиците» Со времён распада СССР Коммунистическая партия продолжает занимать уверенные позиции в политическом пейзаже России, пишет France info. Как считает французское издание, это связано с тем, что более половины населения России «забыли дефицит и КГБ» и испытывают ностальгию по «величию советской империи». 12 мая 2017 France info

Французский депутат пророчит России скорый выход из кризиса Парижу необходимо поддерживать диалог с Москвой как по поводу украинского кризиса, так и относительно проблем терроризма и будущего Европы, заявил французский депутат Тьерри Мариани в интервью France Info. При этом политик подчеркнул, что Россия скоро «выберется из ямы» экономического кризиса, поэтому сотрудничество с ней будет выгодным. 16 марта 2017 France info

France info: к 100-летию революции Ленина отправили в «терапевтическую ссылку» Мавзолей на Красной площади временно закрыт для посетителей: тело первого советского вождя необходимо привести в порядок, сообщает France info. Как отмечается в статье, специалистам по бальзамированию требуется регулярно проводить профилактические процедуры, чтобы тело не портилось, а в этом году, в честь столетнего юбилея Октябрьской революции, Ленина переоденут в новый костюм. 18 февраля 2017 France info

France info: импичмент Трампу пока не грозит Президентский срок Дональда Трампа только начинается, но многие американцы уже надеются, что конгресс заставит главу государства покинуть Белый дом. Однако, по оценкам Franceinfo, в ближайшее время ожидать импичмента не следует. Основная причина — расстановка сил в конгрессе, обе палаты которого контролируют республиканцы. 16 февраля 2017 France info

Кандидат в президенты Франции: Уход англичан – наш шанс возглавить ЕС Кандидат в президенты Франции Брюно Ле Мэр полагает, что в результате выхода Великобритании из состава Евросоюза Франция получит «исторический шанс» вернуть себе лидерство в ЕС. В обновленном под руководством Парижа союзе не будет места Турции, зато границы надежно защитят от мигрантов, а экономические интересы Европы - от конкурентов, уверен Ле Мэр. 24 июня 2016 France info