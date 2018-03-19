Express: для «Либеральных демократов» отравление Скрипаля — аргумент против брексита Ожидается, что на сегодняшней конференции по брекситу, когда речь зайдёт об отравлении химическим веществом бывшего двойного агента Сергея Скрипаля и его дочери, лидер британской Партии либеральных демократов Винс Кейбл заявит, что Великобритания обезопасит себя от подобных нападений в будущем, если останется в Евросоюзе, сообщает Daily Express. По мнению Кейбла, выход из ЕС в такое непредсказуемое время — это проявление «крайнего безрассудства». 19 марта 2018 Daily Express

Daily Express: отравление Скрипаля заставило британского политика пожалеть о брексите Если бы Великобритания осталась в ЕС, это бы позволило Брюсселю дать более слаженный ответ на покушение на экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля, заявил британский экс-депутат Джек Стро в ходе радиодебатов. В свою очередь, радиоведущая Джулия Хартли-Брюер назвала это заявление «смехотворным» и отметила, что членство в ЕС никак не помешало бы русским «убивать людей на британской территории», сообщает Daily Express . 13 марта 2018 Daily Express

Daily Express: астрофизик попытался убедить американцев, что земля не плоская В последнее время в США у теории о том, что Земля на самом деле плоская, становится всё больше сторонников. Чтобы донести до общественности правду, американский астрофизик Нил Деграсс Тайсон выпустил специальное видео, где он приводит доказательства, что Земля имеет шарообразную форму. По мнению учёного, все проблемы — от системы образования, которая не учит людей мыслить критически. 12 марта 2018 Daily Express

Daily Express: России посоветовали назвать новую ракету «Колумбом» и «закрыть Америку» Посольство России в США решило расширить географию конкурса названий для новейших систем вооружений и объявило о нём в Twitter, пишет Daily Express. По словам издания, один из пользователей соцсети предложил назвать российскую крылатую ракету с ядерной энергетической установкой в честь Христофора Колумба, пояснив: «Он открыл Америку, он её и закроет». 4 марта 2018 Daily Express

Британский таблоид пугает Европу новой «военной игрушкой» Путина Минобороны России объявило о предстоящей закупке 12 многофункциональных истребителей Су-57. Как утверждает британское издание Daily Express, демонстрация этого «ужасающего» самолёта заставляет ещё больше опасаться «тотальной войны» с Россией. 10 февраля 2018 Daily Express

Американский дипломат: ядерный арсенал Москвы и Пхеньяна — угроза для мирных стран Постоянный представитель США по вопросам разоружения Роберт Вуд обвинил Россию, Китай и КНДР в том, что страны наращивают свои ядерные потенциалы, чтобы угрожать мирным государствам, передаёт Daily Express. При этом он заявил, что КНДР может находиться всего в нескольких месяцах от получения возможности нанести удар по США. 6 февраля 2018 Daily Express

Daily Express: британский лорд сравнил ЕС с «недемократичными» Китаем и Россией Британский лорд Майкл Спайсер выступил с жёсткой критикой в адрес Евросоюза, пишет Daily Express. По словам парламентария, европейская организация не является демократической, что объединяет её с такими странами, как Россия и Китай. 29 января 2018 Daily Express

Экс-чиновник НАТО признал преимущество России и Китая в киберпространстве НАТО не готово к противостоянию с Россией в киберпространстве, так как долгое время игнорировало эту проблему, и отстало в плане технологий, сообщает Daily Express. Об этом заявил Сорин Дукару, бывший помощник генерального секретаря альянса по рискам возникающих угроз безопасности. 17 января 2018 Daily Express

Daily Express: российский космонавт назвал сторонников теории плоской Земли «троллями» Рост популярности теории плоской Земли связан с низким уровнем образования на Западе. Такое мнение высказал российский космонавт Сергей Рязанский. Впрочем, он также не исключил, что продвижение этой псевдонаучной идеи может быть просто формой интернет-троллинга, пишет Daily Express. 20 декабря 2017 Daily Express

Express: обвинив Россию в нарушении РСМД, США ускорили «новую ядерную гонку» Вашингтон пригрозил, что он начнёт разработку собственного нового оружия, если Москва «продолжит попирать» договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Российская сторона отвергла эти обвинения и предупредила, что подготовит «ещё более мощное оружие» при выходе США из соглашения, пишет Daily Express. 12 декабря 2017 Daily Express