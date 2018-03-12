Contra Magazin: скандал вокруг покушения на Скрипаля выгоден Лондону, а не Москве Покушение на убийство экс-агента Сергея Скрипаля, вызвавшее острую антироссийскую реакцию британских властей и СМИ, могло быть провокацией Лондона, пишет автор материала Contra Magazin Финиан Каннингэм. Спецслужбы Кремля вряд ли пошли бы на «акт мести» против бывшего шпиона накануне президентских выборов в России, тогда как для Лондона это удобное средство, чтобы «запятнать ожидаемую победу Владимира Путина», отмечает автор. 12 марта 2018 Contra Magazin

Contra Magazin: в Восточной Европе вернули к жизни антироссийский альянс Не без участия США Украина, Молдавия и Грузия «вернули к жизни» так называемый блок ГУАМ, провозгласив при этом Россию своим главным врагом, пишет Contra Magazin. Как отмечает автор статьи Марко Майер, олигархические правительства трёх стран «охотно продали души» ради финансовой и иной поддержки Запада. 9 марта 2018 Contra Magazin

Contra Magazin: провал Меркель дал Макрону шанс стать лидером объединённой Европы Если раньше ведущим политиком в Европе считали Ангелу Меркель, то теперь эту роль примеряет на себя французский президент Эммануэль Макрон, пишет Contra Magazin. Канцлер Германии не смогла проявить жёсткость в отношении России и не справилась с преобразованием ЕС в европейское сверхгосударство, поэтому западные элиты делают ставку на амбициозного лидера Франции, стремящегося руководить всей Европой. 5 марта 2018 Contra Magazin

Contra Magazin: поляки требуют от немцев миллиарды евро за военные преступления Варшава потребовала от Берлина выплаты €690 млрд репараций за военные преступления и разрушения в ходе Второй мировой войны, сообщает Contra Magazin. Однако власти Германии не считают эти требования обоснованными, так как вопрос о репарациях был решён ещё в 1953 году, добавляет издание. 3 марта 2018 Contra Magazin

Contra Magazin: Швеция готовится к войне с Россией, разваливаясь изнутри Вместо добрососедской Швеция проводит агрессивную политику в отношении России, пытаясь отвлечь своих граждан от «процесса общественно-политического развала» внутри страны, пишет Contra Magazin. Автор статьи убеждён, что вся эта антироссийская истерия рано или поздно приведёт к катастрофе. 28 февраля 2018 Contra Magazin

Contra Magazin: у Пентагона закончились террористы — и он вспомнил о «красной угрозе» У США заканчиваются «цели для бомбардировок» в мусульманском мире, и, чтобы оправдать свой военный бюджет, американцы выдумали новую, а на самом деле хорошо забытую старую «российскую угрозу», пишет Contra Magazin. При этом в действительности Белый дом не готов к ведению реальных боевых действий, утверждает автор статьи. 26 февраля 2018 Contra Magazin

Экс-генерал бундесвера предупредил об угрозе случайной ядерной войны В эпоху цифровых технологий ядерная война может начаться по чистой случайности, предостерегает экс генеральный инспектор бундесвера Харальд Куят. Поэтому Запад и Россия должны постоянно модернизировать свои системы безопасности и поддерживать диалог по укреплению доверия в военной сфере, передаёт слова бывшего генерала Contra Magazin. 21 февраля 2018 Contra Magazin

Contra Magazin: немцам не позволят свернуть с курса на новую войну с русскими Немцам пора готовиться к тому, что уже скоро их втянут в вооружённое противостояние с Российской Федерацией, пишет Contra Magazin. После вероятного ухода Ангелы Меркель из политики в течение следующих двух лет её пост займёт кто-нибудь с «более выраженной трансатлантической ориентацией». Только так элитам удастся заставить Германию придерживаться курса на войну с Россией, констатирует автор статьи Марко Майер. 12 февраля 2018 Contra Magazin

CM: президентский лимузин возьмёт на буксир российский автопром Проект «Кортеж» уже несколько лет занимается разработкой линейки современных российских автомобилей на единой модульной платформе — в том числе бронированного президентского лимузина, сообщает австрийский Contra Magazin. Лимузин обещают представить уже после мартовских выборов. Три других автомобиля этой серии будут доступны для свободной продажи. 29 января 2018 Contra Magazin

Contra Magazin: война с Россией — это самоубийство «Безумцы» на Западе, которые мечтают разрешить конфликт с Москвой военным путём, должны понять, что любой, кто пойдёт против России, фактически совершает самоубийство, пишет Contra Magazin. Россияне обладают оружием, способным пробить ядерный щит Европы, а также готовностью его использовать, отмечает автор статьи. 19 января 2018 Contra Magazin