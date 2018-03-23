Австралийский эксперт: пока все следят за Россией, Китай наращивает влияние По словам бывшего советника правительства Австралии Джона Гарната, всё мировое внимание сосредоточено на «российской кампании по расширению влияния», тогда как Китай со схожей кампанией справляется лучше. И хотя стратегия Пекина носит долгосрочный характер, это не означает, что китайским методам следует придавать меньшую значимость, нежели российским, сообщает Business Insider. 23 марта 2018 Business Insider

Business Insider: американской армии в Сирии нет равных Войска США являются наиболее боеспособной силой в Сирии. Такое мнение в интервью Business Insider высказал военный аналитик Тони Бэдрен. Он убеждён, что даже если сторонники Дамаска, в том числе Россия и Иран, решат совместно напасть на американский контингент в регионе, то их ждёт неминуемое поражение. 21 марта 2018 Business Insider

Business Insider: американские танкисты оценили боевые качества «Арматы» Россия до сих пор так и не запустила в массовое производство свой новый танк Т-14 на платформе «Армата», пишет Business Insider. Журналист издания решил поговорить с экипажем американского Abrams и выяснить, что же танкисты армии США думают о российском конкуренте. 8 марта 2018 Business Insider

BI: Великобритания убедила Facebook расследовать «вмешательство России» в брексит В ответ на требования британских парламентариев Facebook всё-таки решил начать собственное расследование потенциального «вмешательства российских групп» в кампанию по выходу Великобритании из ЕС, пишет Business Insider. Как отмечает издание, на данный момент это решение — самый явный намёк на то, что интернет-гигант подозревает Россию в причастности к брекситу. 18 января 2018 Business Insider

Business Insider: Макмастер заподозрил Москву во «вмешательстве» в мексиканские выборы С помощью своей «изощрённой пропагандистской кампании» Москва стремится «повлиять» на исход президентских выборов в Мексике. Такое мнение высказал советник Дональда Трампа по национальной безопасности Герберт Макмастер, передаёт Business Insider. Как отмечает издание, в последнее время чиновник уже неоднократно обвинял Россию в «дестабилизирующем поведении». 7 января 2018 Business Insider

Business Insider: американских морпехов в Норвегии предупредили о «грядущей войне» Командующий морской пехотой США генерал Роберт Неллер призвал своих подчинённых в Норвегии быть готовыми к возможному конфликту, пишет Business Insider. По словам высокопоставленного военного, в ближайшее время основное внимание американской армии переключится с Ближнего Востока на Тихоокеанский регион и Россию. 22 декабря 2017 Business Insider

Business Insider вскрыл уязвимость «самого смертоносного истребителя» США перед Су-35 Сирийский конфликт выявил ряд недостатков новейших истребителей США F-22, пишет Business Insider. Дело в том, что в нынешних условиях они лишены своего главного преимущества — скрытности. А в условиях открытого боя существенно уступают российским Су-35, поясняет издание. 18 декабря 2017 Business Insider

Business Insider: «наглые вмешательства» Москвы встревожили британскую разведку Секретная разведывательная служба Великобритании MI6 классифицировала Россию как угрозу «первого порядка» наряду с исламским терроризмом. Глава ведомства Алекс Янгер призвал союзников по НАТО совместно противостоять действиям Москвы, пишет Business Insider. При этом у британских спецслужб есть серьёзная проблема — они значительно уступают по количеству сотрудников российскому аппарату разведки и безопасности, отмечает издание. 4 декабря 2017 Business Insider

Business Insider: российские малые корабли сдержат силы НАТО и США в случае конфликта Разработка российских малых кораблей проекта «Каракурт» станет эффективной альтернативой западным эсминцам при меньшем размере, сообщает Business Insider. По словам экспертов, благодаря мощному вооружению и системе защиты «Каракурт» представляет собой надёжную платформу для «сдерживания сил НАТО или США в случае конфликта», добавляет издание. 2 декабря 2017 Business Insider

Business Insider: от покупки Анкарой российских С-400 у НАТО тревожно на душе Россия и Турция практически полностью завершили сделку по продаже ракетных комплексов С-400, пишет Business Insider. Как отмечает издание, несмотря на заверения Анкары в том, что сотрудничество Турции с НАТО будет продолжаться, альянс всё равно пригрозил стране суровыми последствиями такого решения. 15 ноября 2017 Business Insider