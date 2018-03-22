Badische Zeitung
Дружба вместо скамьи подсудимых: читатель BZ напомнил немцам об «исторической вине» перед русскими
Многие западные страны, в том числе ФРГ, буквально посадили Москву «на скамью подсудимых». Такое мнение выразил в письме читатель Badische Zeitung, которое газета опубликовала у себя на сайте. Немцам же необходимо позволить России стать для Германии настоящим другом, вспомнив при этом не только о «многовековом культурном родстве» с русскими, но и об «исторической вине» перед ними, призывает Эрих Мольденхауэр из Хинтерцартена.
Badische Zeitung: cкромность России в Пхёнчхане — шанс вернуться в олимпийскую семью
На Олимпиаде в южнокорейском Пхёнчхане «гордая спортивная нация» предстала удивительно скромной, пишет Badische Zeitung. Всё это, разумеется, неспроста, ведь за «покорность» и «умение держать язык за зубами» Международный олимпийский комитет наградит Россию и «быстренько вернёт её в олимпийскую семью», убеждён автор статьи Андреас Штрепеник.
Badische Zeitung: Путин и Трамп ограничились на саммите во Вьетнаме лишь рукопожатием
Вопреки ожиданиям журналистов, Владимир Путин и Дональд Трамп так и не провели официальные переговоры на саммите АТЭС во Вьетнаме и ограничились лишь рукопожатием, пишет Badische Zeitung. Постоянно меняющиеся заявления США и России относительно украинского конфликта делают «суету обеих стран всё более непонятной», отмечает немецкое издание.
Badische Zeitung: у российского мокрого лета свои приметы
Лето 2017 года в России можно считать полным провалом: детские бассейны в дачных посёлках наполняются дождевой водой, смерчи уносят жизни людей, а фермеры несут миллиардные убытки, пишет Badische Zeitung. Как отмечает немецкое издание, метеорологам остаётся только утешать население тем, что во времена Пушкина летние месяцы были ещё прохладнее.
Badische Zeitung: «санкционные» турбины в Крыму грозят срывом сделок с Россией
Газовые турбины Siemens незаконно оказались в Крыму, сообщает Badische Zeitung. И хотя руководство компании отрицает сам факт поставки, ситуация показывает, «какой деликатный характер носят сделки с Россией и как наивны те, кто верит, что весь процесс можно контролировать». К тому же, если информация об их нахождении действительно подтвердится, то это поставит под угрозу дальнейший бизнес с российской стороной, ведь всегда будет присутствовать риск, что санкционная продукция окажется на «оккупированном» полуострове.
Немецкий политик: «хаос» в Америке мешает Западу «образумить» Россию
В настоящее время «противоречивые» действия администрации Дональда Трампа представляют собой «хаос и катастрофу», заявил в интервью Badische Zeitung уполномоченный правительства Германии по России Гернот Эрлер. По мнению политика, многочисленные нарушения правовых принципов в Америке всерьёз затрудняют усилия Запада, направленные на то, чтобы убедить Москву в неприемлемости «вмешательства в выборы других стран» и «несоблюдения договорённостей».
Американский дипломат: Путин превратит Сирию в Чечню благодаря безразличию Трампа
Президент США Дональд Трамп позволит России продолжить активное участие в сирийском конфликте, так как относится к нему с «безразличием», заявил в интервью Badische Zeitung бывший американский посол в Сирии Роберт Форд. «Попустительство» Трампа может привести к тому, что влияние Москвы на Ближнем Востоке возрастет, а сирийский конфликт затянется и приведет к новым волнам беженцев, предостерег Форд.
Badische Zeitung: Россия планирует урезать расходы на армию
Вследствие экономического кризиса власти России не исключают сокращения бюджетных расходов, пишет Badische Zeitung. В первую очередь они могут затронуть армию, на модернизацию которой в прошлые годы были выделены триллионы рублей, отмечает издание.
Немецкий эксперт: Отказ от диалога с Москвой – большая ошибка НАТО
Ведущий эксперт берлинского фонда «Наука и политика» Вольфганг Рихтер в интервью Badische Zeitung назвал большой ошибкой решение Североатлантического блока приостановить работу Совета Россия - НАТО. По его словам, альянс тем самым положил конец конструктивному диалогу с Москвой.
BZ: Русские немцы голосуют за правых из-за страха перед беженцами
«Хаотичная» ситуация в Германии, связанная с притоком большого числа беженцев, вызывает тревогу у многих русских немцев, пишет Badische Zeitung. В результате страх перед беженцами ведет к тому, что русские немцы в массовом порядке голосуют на местных выборах за правую партию «Альтернатива для Германии», обещающую ужесточить контроль за мигрантами, отмечает издание.
Badische Zeitung: Без западных технологий России не видать нефти и газа
Из-за потребности в западном оборудовании, продажа которого невозможна из-за санкций, Россия может столкнуться с серьезными проблемами в области газо- и нефтедобычи, сообщает Badische Zeitung. По словам издания, Россия не в силах заменить западное оборудование отечественным, что ставит под угрозу ее проекты по освоению нефтегазовых месторождений в Арктике и в Сибири.