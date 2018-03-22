Дружба вместо скамьи подсудимых: читатель BZ напомнил немцам об «исторической вине» перед русскими Многие западные страны, в том числе ФРГ, буквально посадили Москву «на скамью подсудимых». Такое мнение выразил в письме читатель Badische Zeitung, которое газета опубликовала у себя на сайте. Немцам же необходимо позволить России стать для Германии настоящим другом, вспомнив при этом не только о «многовековом культурном родстве» с русскими, но и об «исторической вине» перед ними, призывает Эрих Мольденхауэр из Хинтерцартена. 22 марта 2018 Badische Zeitung

Badische Zeitung: cкромность России в Пхёнчхане — шанс вернуться в олимпийскую семью На Олимпиаде в южнокорейском Пхёнчхане «гордая спортивная нация» предстала удивительно скромной, пишет Badische Zeitung. Всё это, разумеется, неспроста, ведь за «покорность» и «умение держать язык за зубами» Международный олимпийский комитет наградит Россию и «быстренько вернёт её в олимпийскую семью», убеждён автор статьи Андреас Штрепеник. 20 февраля 2018 Badische Zeitung

Badische Zeitung: Путин и Трамп ограничились на саммите во Вьетнаме лишь рукопожатием Вопреки ожиданиям журналистов, Владимир Путин и Дональд Трамп так и не провели официальные переговоры на саммите АТЭС во Вьетнаме и ограничились лишь рукопожатием, пишет Badische Zeitung. Постоянно меняющиеся заявления США и России относительно украинского конфликта делают «суету обеих стран всё более непонятной», отмечает немецкое издание. 11 ноября 2017 Badische Zeitung

Badische Zeitung: у российского мокрого лета свои приметы Лето 2017 года в России можно считать полным провалом: детские бассейны в дачных посёлках наполняются дождевой водой, смерчи уносят жизни людей, а фермеры несут миллиардные убытки, пишет Badische Zeitung. Как отмечает немецкое издание, метеорологам остаётся только утешать население тем, что во времена Пушкина летние месяцы были ещё прохладнее. 18 июля 2017 Badische Zeitung

Badische Zeitung: «санкционные» турбины в Крыму грозят срывом сделок с Россией Газовые турбины Siemens незаконно оказались в Крыму, сообщает Badische Zeitung. И хотя руководство компании отрицает сам факт поставки, ситуация показывает, «какой деликатный характер носят сделки с Россией и как наивны те, кто верит, что весь процесс можно контролировать». К тому же, если информация об их нахождении действительно подтвердится, то это поставит под угрозу дальнейший бизнес с российской стороной, ведь всегда будет присутствовать риск, что санкционная продукция окажется на «оккупированном» полуострове. 9 июля 2017 Badische Zeitung

Немецкий политик: «хаос» в Америке мешает Западу «образумить» Россию В настоящее время «противоречивые» действия администрации Дональда Трампа представляют собой «хаос и катастрофу», заявил в интервью Badische Zeitung уполномоченный правительства Германии по России Гернот Эрлер. По мнению политика, многочисленные нарушения правовых принципов в Америке всерьёз затрудняют усилия Запада, направленные на то, чтобы убедить Москву в неприемлемости «вмешательства в выборы других стран» и «несоблюдения договорённостей». 21 февраля 2017 Badische Zeitung

Американский дипломат: Путин превратит Сирию в Чечню благодаря безразличию Трампа Президент США Дональд Трамп позволит России продолжить активное участие в сирийском конфликте, так как относится к нему с «безразличием», заявил в интервью Badische Zeitung бывший американский посол в Сирии Роберт Форд. «Попустительство» Трампа может привести к тому, что влияние Москвы на Ближнем Востоке возрастет, а сирийский конфликт затянется и приведет к новым волнам беженцев, предостерег Форд. 24 ноября 2016 Badische Zeitung

Badische Zeitung: Россия планирует урезать расходы на армию Вследствие экономического кризиса власти России не исключают сокращения бюджетных расходов, пишет Badische Zeitung. В первую очередь они могут затронуть армию, на модернизацию которой в прошлые годы были выделены триллионы рублей, отмечает издание. 13 сентября 2016 Badische Zeitung

Немецкий эксперт: Отказ от диалога с Москвой – большая ошибка НАТО Ведущий эксперт берлинского фонда «Наука и политика» Вольфганг Рихтер в интервью Badische Zeitung назвал большой ошибкой решение Североатлантического блока приостановить работу Совета Россия - НАТО. По его словам, альянс тем самым положил конец конструктивному диалогу с Москвой. 31 марта 2016 Badische Zeitung

BZ: Русские немцы голосуют за правых из-за страха перед беженцами «Хаотичная» ситуация в Германии, связанная с притоком большого числа беженцев, вызывает тревогу у многих русских немцев, пишет Badische Zeitung. В результате страх перед беженцами ведет к тому, что русские немцы в массовом порядке голосуют на местных выборах за правую партию «Альтернатива для Германии», обещающую ужесточить контроль за мигрантами, отмечает издание. 20 марта 2016 Badische Zeitung