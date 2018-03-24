Обозреватель: на Украине представили план блокады Крымского моста На Украине озвучили план действий по блокированию Крымского моста, сообщает «Обозреватель». «Фиксировать всех людей. Поимённо. И вводить санкции, куда бы они ни перемещались», — заявил в интервью украинскому изданию координатор блокады Крыма Ленур Ислямов. 24 марта 2018 Обозреватель

Обозреватель: Савченко предложили политическое убежище в ЛНР Представитель ЛНР Владислав Дейнего на переговорах в Минске заявил, что Луганск готов предоставить для Надежды Савченко политическое убежище. Как пишет «Обозреватель», ранее украинская прокуратура задержала Савченко по подозрению в подготовке теракта в здании парламента. 23 марта 2018 Обозреватель

Обозреватель: Папа Римский лишил сана украинских священников за «божественные голоса» Папа Римский Франциск лишил сана украинских священников, которые распространяли «откровения» сестры Марии Баран, которая заявляла, что слышит голоса Бога и святых, передаёт «Обозреватель». Отмечается, что в результате проведения канонических проверок были выявлены нарушения монахами дисциплины и факты злоупотребления духовным саном. 22 марта 2018 Обозреватель

Обозреватель: Польша ожидает наплыва украинских трудовых мигрантов Директор департамента экономического анализа Нацбанка Польши Яцек Котловский заявил, что до конца 2020 года на польский рынок труда будут прибывать до 300 тыс. украинцев ежегодно. Однако, как пишет «Обозреватель», чиновник отметил, что существует много факторов риска для этого прогноза, в том числе визовая политика ЕС и ситуация на Украине. 15 марта 2018 Обозреватель

Обозреватель: Украина поставит в США один танк «Оплот» Украинский завод имени Малышева осуществит поставку в США одного танка «Оплот». Как пишет «Обозреватель», источник в оборонно-промышленном комплексе страны сообщил, что американская сторона хочет изучить украинские технологии, что в будущем может привести к военно-техническому сотрудничеству с Украиной. 3 марта 2018 Обозреватель

Украинский генерал: Украина способна воевать с Россией Украинский генерал Олег Грунтковский заявил, что ВСУ с момента начала конфликта в Донбассе усилились и теперь способны воевать с Россией. Как пишет «Обозреватель», военный также подчеркнул, что Украина с нуля создала более десяти новых бригад, у которых есть серьёзная мотивация защищать страну не на словах, а на деле. 2 марта 2018 Обозреватель

Обозреватель: в «грядущей большой войне» Савченко предрекла Украине роль полигона В ближайшие годы Европу ждёт «большой конфликт», в котором Украина станет полигоном. Такое мнение в недавнем интервью высказала депутат Верховной рады Надежда Савченко. Она также выразила сомнение, что размещение миротворцев ООН в Донбассе сможет решить проблему региона, пишет «Обозреватель». 23 февраля 2018 Обозреватель

Обозреватель: «поэт евромайдана» повинилась перед Одессой и Донбассом Украинская писательница и переводчик Евгения Бильченко, которую ранее назвали «поэтом евромайдана», заявила, что разочаровалась в так называемой революции достоинства. Как передаёт «Обозреватель», Бильченко заявила, что в «бархатных революциях» нет ничего хорошего, а также попросила прощения у Донбасса и Одессы. 22 февраля 2018 Обозреватель

Обозреватель: Украина подаёт на Россию иск в Гаагский суд На следующей неделе Украина подаст в Гаагский суд иск о нарушении Россией морского права. Как заявил украинский министр иностранных дел Павел Климкин, речь идёт о нарушении Россией прав Украины в Чёрном и Азовском морях. 16 февраля 2018 Обозреватель

Обозреватель: Владимир Кличко убеждён, что Россия и Украина скоро помирятся Бывший чемпион мира по боксу Владимир Кличко уверен, что отношения между Украиной и Россией скоро наладятся, пишет «Обозреватель». По мнению спортсмена, когда это произойдёт, «братские народы» будут лишь недоумевать, каким образом их страны «оказались в стадии войны». 24 декабря 2017 Обозреватель