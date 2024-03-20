Главред журнала Figaro: членство Киева в НАТО будет безумием — об этом предупреждали ещё Саркози и Меркель

22:18
ТАСС: ВС России поразили базу иностранных наёмников в Харькове
Подразделения Вооружённых сил России поразили базу в Харькове, на территории которой размещались иностранные наёмники.
22:06
«Авангард» в овертайме победил «Локомотив» и сократил отставание в серии плей-офф КХЛ
«Авангард» обыграл «Локомотив» в третьем матче второго раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
22:05
Metrópoles: президент Бразилии поздравил Путина с победой на выборах
Лидер Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва поздравил президента России Владимира Путина с победой на выборах главы государства.
21:59
Мамиашвили: об участии наших борцов в Олимпиаде в Париже говорить рано
Президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили заявил, что пока рано говорить о выступлении российских борцов на Играх в Париже.
21:55
Суд признал арест Удальцова по делу об оправдании терроризма законным
Мосгорсуд признал законным продление ареста лидеру «Левого фронта» Сергею Удальцову* по делу об оправдании терроризма.
21:46
В Федерации конного спорта России выразили озабоченность из-за заявления МОК об Играх дружбы
Президент Федерации конного спорта России Марина Сечина прокомментировала заявление Международного олимпийского комитета (МОК) по поводу проведения Игр дружбы в России.
21:45
Шойгу провёл заседание управления ДОСААФ
Заседание управления ДОСААФ под руководством министра обороны России Сергея Шойгу прошло в Москве.
21:30
В Кисловодске возбудили уголовное дело по факту нарушения прав инвалида
Уголовное дело возбудили в Кисловодске после обнаруженного прохожими прикованного цепью к дереву инвалида-колясочника.
21:30
Бах: большое количество российских спортсменов хотят принять участие в Олимпиаде
Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заявил, что многие спортсмены из РФ хотят выступить на ОИ-2024.
21:20
Минцифры: снятие моратория на проверки коснётся лишь нескольких IT-компаний
Снятие моратория на антимонопольные проверки IT-компаний затронет лишь крайне маленький состав участников рынка. Об этом сообщили в Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России.
21:15
Шишкина: думаю, что МОК ведёт себя очень недружественно по отношению к России
Олимпийская чемпионка в синхронном плавании Алла Шишкина считает, что МОК ведёт себя очень недружественно по отношению к России.
21:13
ФРС США сохранила базовую процентную ставку на уровне 5,25—5,5%
Федеральная резервная система США сохранила базовую процентную ставку на уровне 5,25—5,5%.
21:06
Чехия и Польша поддержали использование доходов от активов России для помощи Киеву
Предложение Еврокомиссии использовать доходы от замороженных российских активов для помощи Украине встретило поддержку со стороны Чехии и Польши.
21:02
В Петербурге 15 человек вывели из ресторана из-за дыма от подгоревшей еды
Из ресторана в отеле в Санкт-Петербурге, где стало дымно из-за подгоревшей еды, эвакуировали 15 человек.
21:00
Бах заявил, что ОКР должен следовать правилам олимпийского движения для восстановления в МОК
Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заявил, что Олимпийский комитет России (ОКР) должен следовать правилам движения для восстановления в организации.
20:49
Адамс назвал неприемлемыми заявления из России, касающиеся Баха
Директор Международного олимпийского комитета (МОК) по коммуникациям Марк Адамс назвал неприемлемыми заявления из России в адрес президента организации Томаса Баха.
20:46
Президент ОАЭ пожелал Путину дальнейших успехов на посту президента России
Лидер Объединённых Арабских Эмиратов (ОАЭ) Мухаммед бен Заид Аль Нахайян поздравил президента России Владимира Путина с безоговорочной победой на выборах главы государства.
20:40
Путин и президент ОАЭ обсудили ситуацию в зоне палестино-израильского конфликта
Российский лидер Владимир Путин и президент Объединённых Арабских Эмиратов Мухаммед бен Заид Аль Нахайян обсудили ситуацию на Ближнем Востоке.
20:39
Бах заявил, что не контактировал с Матыциным и ОКР по вопросу участия россиян в Олимпиаде
Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заявил, что не общался с министром спорта РФ Олегом Матыциным и Олимпийским комитетом России (ОКР) по поводу участия россиян в Играх в Париже.
20:38
Захарова констатировала провал политики США на Украине
США провалили свою политику на Украине, которая для Вашингтона лишь инструмент, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире Первого канала.
20:26
Секретарь СНБО Украины Данилов исказил имя спецпредставителя КНР Ли Хуэя
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов в эфире украинского телеканала пренебрежительно исказил имя спецпредставителя КНР по делам Евразии Ли Хуэя.
20:23
Госдеп подтвердил визит Блинкена в Израиль
Госдепартамент США подтвердил, что госсекретарь Энтони Блинкен в конце недели посетит Израиль.
20:19
Семья из Грайворона оставила вещи, но вывезла из-под обстрелов беременную лошадь
Семья из белгородского Грайворона оставила все вещи, но вывезла из-под обстрелов беременную лошадь — животное в положении на последнем месяце.
20:19
Щербакова перенесла операцию на голеностопе
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Анна Щербакова перенесла операцию на голеностопе.
20:13
Средства ПВО уничтожили беспилотник ВСУ над Белгородской областью
Дежурные средства российской противовоздушной обороны уничтожили беспилотник Вооружённых сил Украины в небе над Белгородской областью.
20:10
Кабмин России отменил мораторий на антимонопольные проверки IT-компаний
Правительство России отменило мораторий на антимонопольные проверки IT-компаний. Об этом сообщила Федеральная антимонопольная служба.
20:04
Карпин назвал Сербию самым сильным соперником сборной России за последнее время
Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин назвал Сербию самым сильным соперником команды за последнее время.
20:02
Посол России Антонов: США разочарованы тем, что ставка на релокантов не сыграла
Очередные санкции администрации США против российских граждан и организаций — это разочарование Вашингтона тем, что ставка на воздействие на общество через релокантов не сработала, заявил посол России в Соединённых Штатах Анатолий Антонов.
19:58
ТАСС: власти Британии на планируют отправлять войска на Украину
Правительство Великобритании не планирует отправлять свои войска на территорию Украины, заявил представитель британского премьера Риши Сунака.
19:56
Путин провёл телефонный разговор с королём Бахрейна
Российский лидер Владимир Путин провёл телефонный разговор с королём Бахрейна Хамадом бен Исой аль-Халифой.
19:56
Офтальмолог Зимина рассказала о пользе зрительной гимнастики
Врач-офтальмолог клиник «Атлас» Ирина Зимина посоветовала регулярно делать зрительную гимнастику для сохранения здоровья глаз.
19:53
Пульмонолог Тарасенко рассказал о мерах профилактики тромбоэмболии
Врач-пульмонолог, кандидат медицинских наук Иван Тарасенко рассказал, какие существуют меры профилактики тромбоэмболии.
19:52
Тоннель протяжённостью 130 метров обнаружили на границе Киргизии и Узбекистана
Подземный тоннель контрабандистов, протяжённость которого составила 130 м, обнаружили на киргизско-узбекской границе. Об этом сообщили в Государственном комитете национальной безопасности Киргизии.
19:51
Котов проиграл Ван Ашу в первом круге турнира ATP в Майами
Российский теннисист Павел Котов не смог выйти во второй круг турнира категории ATP 1000 в Майами.
19:49
В Самарской области в ДТП с двумя «Газелями» пострадали три человека
На трассе М-5 под Сызранью в Самарской области произошло ДТП, в котором пострадали три человека.
19:48
Диетолог Журавлёва рассказала о вреде некоторых колбасных оболочек
Диетолог Полина Журавлёва рассказала о видах колбасных оболочек. По её словам, некоторые могут быть вредными для здоровья.
19:46
Аванесян победила Андрееву на старте турнира WTA в Майами
Российская теннисистка Элина Аванесян вышла во второй круг турнира категории WTA-1000 в Майами.
19:43
В 2028 году планируется завершить строительство аэропорта в Карачаево-Черкесии
В правительстве анонсировали завершение строительства аэропорта в Карачаево-Черкесии в 2028 году — предполагается, что это увеличит турпоток в регион.
19:43
Исследование: 40% россиян не знают наизусть ни одного номера близких
Новое исследование показало, что 40% россиян не знают наизусть ни одного номера телефона, кроме собственного. Ещё 44% утверждают, что помнят два — три контакта самых близких людей.
19:35
Психолог Сосновская перечислила меры профилактики бессонницы
Психолог Екатерина Сосновская рассказала о мерах профилактики бессонницы. К их числу она отнесла соблюдение режима сна.
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Психолог Екатерина Сосновская рассказала о возможных причинах бессонницы.
19:35
В Ижевске утвердили документацию на продление проспекта Калашникова
В Ижевске утверждена документация по планировке территории для строительства участка проспекта Калашникова от улицы Бабушкина до улицы 40 лет Победы.
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Житель Челябинской области спас детей при пожаре
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В Министерстве социального развития Челябинской области заявили о начале детской оздоровительной кампании.
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В Минздраве Московской области заявили о 18 тыс. человек, ставших донорами крови с начала 2024 года.
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МИД: в Эстонии исказили контекст удара войск СССР по позициям фашистов в Таллине
Власти Эстонии превзошли Йозефа Геббельса, исказив «в антироссийском угаре» контекст авианалёта советских войск на позиции фашистов в Таллине. Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел России.
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Актёр Мартон рассказал о спектакле «Вертинский. Русский Пьеро»
Народный артист РСФСР Николай Мартон рассказал подробности о спектакле Александринского театра «Вертинский. Русский Пьеро».
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Оборот предприятий малого бизнеса Петербурга вырос на 21%
Предприятия малого бизнеса Санкт-Петербурга увеличили в 2023 году оборот на 21%.
19:33
Россия пригласила экс-сотрудника Госдепа докладчиком на заседание СБ ООН по Украине
Российская сторона пригласила на заседание СБ ООН, посвящённое поставкам оружия на Украину, экс-сотрудника Госдепа США Мэтью Хо.
19:33
В Омске открыли новый корпус ОмГУ имени Фёдора Достоевского
Новый 12-этажный корпус Омского государственного университета имени Ф.М. Достоевского открылся 20 марта.