Bloomberg: подальше от Украины и Газы — у саммита G20 в Сан-Паулу другие приоритеты
Французский политик, лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо призвал французов выйти из НАТО после заявления президента страны Эммануэля Макрона о возможной отправке войск на Украину.
«Манчестер Сити» обыгрывает в гостях «Лутон» в матче 1/8 финала плей-офф Кубка Англии по футболу.
В Военно-воздушных силах Германии заявили, что подняли по тревоге истребители сил быстрого реагирования из-за обнаружения к юго-востоку от Хельсинки российского военного самолёта Ил-20М.
Завершился этап полуфинала CS 2 + лазертаг в рамках Игр Будущего, которые проходят в эти дни в Казани.
В России ожидают, что секретариат ООН призовёт западные страны избегать поставок Киеву оружия.
Адвокаты предупреждали телеведущего Такера Карлсона о его возможном задержании в США после интервью с президентом России Владимиром Путиным.
Соединённые Штаты должны понимать, к каким последствиям приведёт отправка войск из стран Запада на Украину, заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.
Главный тренер «Балтики» Сергей Игнашевич дал понять, что остался очень доволен приобретениями в зимнее трансферное окно.
Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что провокационные заявления США о ВС России в условиях гибридной войны могут привести к негативным последствиям.
В случае отправки войск стран Запада на Украину у них не будет полномочий воевать с российскими силами.
Нападающий «Калгари Флэймз» Андрей Кузьменко не сможет помочь своей команде в ближайшем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Лос-Анджелес Кингз».
Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил рассмотреть вопрос о запрете продажи через интернет любых предметов, связанных с деятельностью современных силовых служб, если эти предметы не представляют коллекционного или исторического интереса. Копия обращения на имя министра промышленности и торговли России Дениса Мантурова есть в распоряжении RT.
Запрет на въезд в Латвию для россиян продлён до марта 2025 года, сообщили в МИД республики.
Французский политик, лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо в беседе с RT отметил, что заявление президента Франции Эммануэля Макрона о возможности отправки войск НАТО на Украину — очень безответственное и крайне опасное.
Повторные взрывы прогремели в городе Одессе, который находится под контролем украинской армии.
Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что бойцы батальона «Запад-Ахмат» уничтожили около 10 украинских военных в Харьковской области.
Россиянка Камилла Рахимова оформила выход во второй круг турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в американском Остине.
Взрывы прогремели на территории города Одесса, подконтрольного Украине.
Игрок камерунской команды по фиджитал-футболу Team CMR Эйонг Таканг считает, что Игры Будущего в Казани организованы на самом высоком уровне.
Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что заявления президента Франции Эммануэля Макрона о возможной отправке военных стран Евросоюза на Украину можно назвать объявлением войны России.
Вопрос отправки военных на Украину является суверенным решением других стран. Об этом сообщил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.
Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби признал, что российские войска могут добиться новых территориальных успехов на Украине через месяц или два.
У президента США Джо Байдена нет законных полномочий для конфискации активов России, он ждёт их от американского конгресса. Об этом сообщил координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби.
Депутат Госдумы от Белгородской области Никита Румянцев сообщил, что американский боксёр Деандре Севейдж намерен стать гражданином Российской Федерации.
Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что Москва будет помогать Латинской Америке защититься от попыток США вмешаться во внутренние дела государства.
Арбитр Роман Камбаров подрался с игроком «Уралхиммаша» Валерием Лебедевым во время мини-футбольного матча с клубом «Памир» в городской лиге Екатеринбурга.
Завершился групповой этап соревнований по фиджитал-футболу на Играх Будущего, которые проходят в эти дни в Казани.
На Украине воздушную тревогу объявили в Николаевской, Одесской, Днепропетровской и Кировоградской областях.
Сотрудники МЧС России спасли 23 курицы из пожара, который произошёл в двухэтажном курятнике в селе Троицкое Омской области. Об этом говорится в заявлении МЧС.
Полузащитник «Реал Сосьедад» Арсен Захарян выйдет в стартовом составе в ответном полуфинальном матче Кубка Испании с «Мальоркой».
Завершились все матчи второго дня группового этапа турнира по YOTA фиджитал-MOBA MLBB на Играх Будущего.
Пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер заявил, что США рассчитывают на то, что истребители F-16 американского производства будут переданы Украине уже в этом году.
Четырёхкратный чемпион России в составе петербургского «Зенита» Артём Дзюба ответил на вопрос о возможном создании фиджитал-лиги, в которой выступали бы клубы Российской премьер-лиги (РПЛ).
Четырёхкратный чемпион России в составе петербургского «Зенита» Артём Дзюба рассказал, кого бы позвал в свою фиджитал-команду.
Министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас заявил, что отправка военнослужащих НАТО на Украину, о которой говорил французский президент Эммануэль Макрон, предполагает участие в тренировочных, а не военных миссиях.
Европейские союзники в течение нескольких недель изучали план президента Франции Эммануэля Макрона по отправке собственных войск на Украину, Соединённые Штаты поддержали эту идею.
Бывший главный тренер «Рубина» Ринат Билялетдинов высказался об отстранении российских клубов от еврокубковых турниров.
В Нижневартовском районе Ханты-Мансийского автономного округа полицейские помогли пассажиру срочно доехать до больницы.
Специалист «Института археологии Севера» Ксения Ермакова рассказала о находках, сделанных специалистами в Ханты-Мансийском автономном округе в 2023 году.
Пресс-секретарь Совета национальной безопасности Белого дома Эдриен Уотсон заявила, что США не станут направлять своих военнослужащих для участия в боях на Украине.
Специалист в области управления персоналом Илья Варакин высказался о возвращении сотрудников с удалёнки в офисы в ряде компаний.
Депутат Госдумы РФ Ирина Роднина ответила, нужно ли транслировать Олимпийские игры в Париже, если там не будут выступать российские спортсмены.
Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что количество пострадавших в результате обстрела посёлка Суземка со стороны украинской армии увеличилось до пяти человек.
Независимый орган по борьбе с негативными явлениями в лёгкой атлетике (AIU) дисквалифицировал на пять лет бывшего главного тренера сборной Белоруссии по лёгкой атлетике Юрия Моисевича за нарушение кодекса поведения Всемирной легкоатлетической ассоциации (World Athletics) в отношении бегуньи Кристины Тимановской.
Секретарь Совбеза России Николай Патрушев провёл консультации по вопросам безопасности с представителями Никарагуа, Кубы, Венесуэлы и Боливии.
Спикер палаты представителей США Майк Джонсон заявил, что Вашингтон должен решить собственные проблемы перед тем, как выделить новую помощь Киеву.
Запись детей в первый класс в Удмуртии начнётся с 25 марта и пройдёт в два этапа, заявила министр образования и науки республики Светлана Болотникова.
В Музее военно-морской славы в Кронштадте начала работу выставка «Россия — страна морей и океанов». Церемонию открытия посетили вице-губернатор Санкт-Петербурга Алексей Корабельников и глава военно-исторического кластера «Остров фортов» Ксения Шойгу.
Начальник штаба обороны Великобритании адмирал сэр Тони Радакин заявил о необходимости в «огромном увеличении» числа снарядов в стране в связи с истощением запасов из-за военной помощи украинским войскам.
В ООН призвали избегать подстрекательской риторики по конфликту на Украине на фоне слов французского лидера Эммануэля Макрона о возможности отправки в Киев европейских военных. Об этом заявил официальный представитель Генсека ООН Стефан Дюжаррик.