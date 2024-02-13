NYP: граница США давно распахнута — раскрытое покушение на Буша-младшего это доказывает

На фоне худшего миграционного кризиса США террористы поняли, что южная граница страны открыта. Доказательством тому стало дело иракца Ахмеда Шихаба, который планировал убийство бывшего президента Джорджа Буша — младшего, пишет New York Post. Он попал в США по туристической визе, занялся переправкой сообщников через Мексику, но попался, когда собирал данные об охране бывшего президента.

В Соединённых Штатах разворачивается худший массовый миграционный кризис в истории страны, и он, помимо прочего, несёт повышенную угрозу национальной безопасности, напоминает New York Post. Террористы давно поняли, что дверь южной границы США открыта нараспашку.

Доказательством тому стало дело иракца Ахмеда Шихаба из Огайо. Выяснилось, что он планировал убийство бывшего президента Джорджа Буша — младшего за американское вторжение в Ирак в 2003 году. В декабре 2022 года Шихаб признал себя виновным по одному пункту обвинения в оказании материальной поддержки террористам. Прокуроры запросили максимально возможный в этом случае тюремный срок.

«Такой длительный срок заключения защищает общественность от обвиняемого и его неуважения к жизни американцев», — цитирует газета Джессику Найт, помощника прокурора США по Южному округу штата Огайо. «Более того, обеспечивая подотчётность, мы не только защищаем благополучие предполагаемых жертв, но и суд может послать чёткий сигнал всему сообществу и, при необходимости, миру, что такие действия недопустимы».

Как отмечает NYP, по судебным документам видно, что в заговоре с целью убийства бывшего президента в Техасе центральную роль играет именно приграничный кризис, который продолжается уже четвёртый год. Ахмед Шихаб — не простой иммигрант. Этот самопровозглашённый боец ИГ* прибыл в Соединённые Штаты по туристической визе и запросил убежища в 2020 году.

После этого, по данным ФБР, он сразу занялся организацией переправки по меньшей мере четверых своих соратников по группе. Они должны были прибыть из Бразилии, через Центральную Америку и Мексику, и попасть в США через южную границу. Здесь предполагалось не подавать документы для оформления, как это делают миллионы нелегалов.

Затем они должны были надеть форму пограничного патруля и добраться вглубь Америки. Это тоже явно не составило бы труда, пишет издание. С 2021 года лишь 360 человек из особого списка ФБР были пойманы при пересечении границы. В то же время, по разным оценкам, в страну попало около 2 млн незаконных иммигрантов, которых принято называть просто беглецами.

Конечно, Шихаб знал, что шансы его подельников проникнуть в страну незамеченными очень велики, даже если бы их имена были в базе данных о террористах. Далее по плану Шихаб должен был передать им винтовки Colt M16 и пистолеты Sig Sauer P226 для убийства бывшего президента.

По информации следователей, после начала американского вторжения в Ирак Шихаб присоединился к террористическим ячейкам и убивал американских солдат, пока не попал в плен сирийских войск. Во время войны он потерял всё, что имел, но продолжал оставаться «политически активным» вплоть до получения туристической визы в конце 2020 года. До сих пор непонятно, как прошлое этого человека выпустили из виду при выдаче визы.

Шихаб попался благодаря работе агентов ФБР, которые выдавали себя за сообщников. За ним организовали слежку, когда он собирал данные об охране Джорджа Буша — младшего. В разговоре Шихаб хвастался, что уже сумел переправить в страну двух боевиков «Хезболлы», и точно знал, как можно помочь пересечь границу боевикам ИГ. Цена вопроса — $40 тыс. за каждого.

Шихаб ясно понимал, что со времени его прибытия в США пересечь южную границу незамеченным стало ещё проще. В последнее время поступает всё больше сообщений о системном сбое в программе борьбы с терроризмом на границе.

NYP пишет про опасного подозреваемого в терроризме венесуэльца ливанского происхождения, который был под наблюдением ФБР, пересёк границу, но был освобождён по приказу Вашингтона.

И это не единственный пример. После публикации отчёта генерального инспектора министерства внутренней безопасности стало известно о случайном освобождении подозреваемого в терроризме колумбийца. Всё дело в том, что пограничные агенты были слишком перегружены, чтобы соблюдать все необходимые процедуры.

В конце 2023 года в Нью-Йорке арестовали гостя из Сенегала, которого на родине разыскивают за «террористическую деятельность». Можно только предполагать, как он оказался в Америке без проверки.

Подобные случаи показывают масштаб кризиса программ по борьбе с терроризмом. И это ещё одна причина, по которой стоит воспринимать дело Шихаба как крайне тревожный сигнал.

Прокуроры надеются добиться максимально сурового приговора. В то же время все крупные американские СМИ почему-то игнорируют это дело. По мнению NYP, либеральные медиа считают, что это сыграет на руку республиканцам, которые намеренно нагнетают страх по поводу нелегальной миграции. В то же время сотни тысяч нелегалов продолжают прибывать в Америку из-за слишком мягкой политики Байдена по освобождению 90% всех желающих.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.