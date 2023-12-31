Fox News: ИИ предрёк исчезновение шампанского из-за изменений климата

02:30 «Общественное»: в Харькове произошли два взрыва В Харькове зафиксировано два взрыва. Об этом сообщило издание «Общественное».

02:14 Небензя: Россия удивлена молчанием Генсека ООН по теме атаки ВСУ на Белгород Россия удивлена молчанием Генсека ООН Антониу Гутерреша по теме удара украинской армии по Белгороду. Об этом сообщил российский постпред при всемирной организации Василий Небензя.

01:58 Совет ЕС принял решение ввести «частичный Шенген» для Румынии и Болгарии Совет ЕС принял решение ввести «частичный Шенген» для Румынии и Болгарии с марта 2024 года. Об этом сообщила миссия Испании в законодательном органе.

01:42 Небензя заявил, что страны Запада являются соучастниками преступлений Киева США, большинство стран Евросоюза и Великобритания являются соучастниками преступлений Киева. Об этом сообщил постпред России при ООН Василий Небензя.

01:25 Сальдо заявил, что Каховского водохранилища после подрыва плотины нет Подрыв украинскими военными каховской плотины в июне текущего года привёл к тому, что Каховского водохранилища больше не существует. Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

01:07 «СТРАНА.ua»: в Киеве произошёл взрыв В Киеве произошёл взрыв. Об этом сообщило издание «СТРАНА.ua».

00:53 Губернатор сообщил, что число жертв атаки ВСУ на Белгород достигло 21 Число жертв обстрела Белгорода со стороны украинской армии увеличилось до 21, трое из них — дети. Об этом заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

00:53 «Виннипег» нанёс поражение «Миннесоте» в матче КХЛ «Виннипег Джетс» нанёс поражение «Миннесоте Уайлд» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

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00:39 Небензя назвал удар ВСУ по Белгороду преднамеренным и неизбирательным Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что атака украинской армии по Белгороду была преднамеренной и неизбирательной.

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00:16 Сборная Латвии одержала победу над Германией на групповом этапе МЧМ по хоккею Сборная Латвии одержала победу над Германией на групповом этапе молодёжного чемпионата мира по хоккею.

00:13 Воздушную тревогу объявили в четырёх регионах Украины Сигналы воздушной тревоги звучат в четырёх украинских регионах.

23:57 Число попавших в США нелегальных мигрантов за декабрь достигло рекорда 2000 года Число незаконных мигрантов, которые пересекли американскую границу со стороны Мексики в декабре 2023 года, достигло рекордного значения с 2000 года.

23:57 ФХР выразила соболезнования родным юных хоккеистов, погибших в ДТП под Вологдой Федерация хоккея России (ФХР) выразила соболезнования в связи с гибелью юных хоккеистов команды «Чайка» в дорожной аварии.

23:44 Корнеев: Миранчук может «похоронить» себя в «Аталанте» Бывший футболист ЦСКА Игорь Корнеев считает, что полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук должен соглашаться на переход в другой клуб.

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23:16 Роналду стал лучшим бомбардиром в 2023 году Нападающий саудовского «Аль-Насра» и сборной Португалии Криштиану Роналду улучшил свой результат по голам в 2023 году.

23:13 ЦПВС: авиация коалиции США четырежды нарушила воздушное пространство Сирии Воздушное пространство Сирии в течение суток четырежды нарушалось авиацией международной коалиции во главе с США. Об этом сообщил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) контр-адмирал Вадим Кулить.

23:00 Постпред Чехии отказался участвовать в заседании СБ ООН по обстрелу Белгорода Постоянный представитель Чехии при ООН отказался участвовать в заседании Совета Безопасности ООН в связи с обстрелом украинцами Белгорода в том числе чешским оружием.

22:58 Эрдоган призвал не превращать в «провокации» отмену матча за Суперкубок Турции Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отреагировал на отмену матча за Суперкубок Турции.

22:50 ВСУ обстреляли кассетными боеприпасами Горловку В представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), заявили, что украинцы обстреляли кассетными боеприпасами Горловку.

22:42 «Манчестер Юнайтед» проиграл «Ноттингем Форест» в матче АПЛ «Манчестер Юнайтед» в гостях потерпел поражение от «Ноттингем Форест» в матче 20-го тура чемпионата Англии по футболу.

22:40 Число жертв удара украинцев по Белгороду увеличилось до 18 В МЧС России заявили, что число погибших в результате украинского обстрела Белгорода увеличилось до 18 человек.

22:37 Военная хроника сообщила о ракетных ударах по территории Украины Военная хроника сообщила, что в ряде областей Украины зафиксированы ракетные удары.

22:31 «Тоттенхэм» объявил о переходе Льориса в «Лос-Анджелес» «Тоттенхэм» объявил о переходе вратаря команды Уго Льориса в «Лос-Анджелес» из американской лиги MLS.

22:31 Умерла диктор Центрального телевидения СССР Галина Зименкова Заслуженная артистка России, диктор Центрального телевидения СССР Галина Зименкова скончалась на 83-м году жизни.

22:25 В ООН прокомментировали украинские удары по Белгороду Офис Генерального секретаря ООН прокомментировал ракетные удары украинцев по мирным гражданам в Белгороде.

22:17 «Интер» продлил контракт с Мхитаряном до 2026 года Миланский «Интер» объявил о продлении контракта с армянским футболистом Генрихом Мхитаряном.

22:17 Камеры сняли, как мать закрыла собой детей при обстреле украинцами Белгорода Видеокамеры в Белгороде сняли, как во время обстрела города украинцами родители прикрывали собой детей.

22:08 Воздушная тревога объявлена в десяти областях Украины Воздушная тревога объявлена в десяти областях Украины, в том числе в столичном регионе.

22:00 Глава Крыма предложил помощь Белгороду после обстрела ВСУ Глава Крыма Сергей Аксёнов предложил оказать всю необходимую помощь Белгороду после обстрела украинской армии.

21:59 Гол Пулишича помог «Милану» обыграть «Сассуоло» в Серии А «Милан» на своём поле обыграл «Сассуоло» в матче 18-го тура итальянской Серии А.

21:51 Хоккеисты сборной Швейцарии обыграли норвежцев на молодёжном чемпионате мира Сборная Швейцарии по хоккею переиграла команду Норвегии в матче группового этапа молодёжного чемпионата мира.

21:50 В Запорожской области отменили сокращение комендантского часа Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий отменил распоряжение о сокращении комендантского часа в области из-за обстрела Белгорода.

21:42 Испанское антидопинговое агентство могут лишить статуса соответствия кодексу Всемирное антидопинговое агентство (WADA) может лишить Испанское антидопинговое агентство (CELAD) статуса соответствия Всемирному антидопинговому кодексу в случае невыполнения ряда соответствующих действий.

21:30 Спикер ВСУ Игнат признал, что Киев не может спрогнозировать удары России Советник командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в интервью YouTube-каналу «Прямой» заявил, что украинская сторона не может спрогнозировать удары России.

21:20 «Манчестер Сити» ни разу не проиграл на домашнем стадионе в 2023 году «Манчестер Сити» завершил 2023 год без единого поражения на домашней арене во всех турнирах.

21:18 Экс-глава МВД Украины назвал ситуацию для ВСУ тяжелейшей за всё время боёв Бывший глава МВД Украины и экс-генпрокурор страны Юрий Луценко в эфире YouTube-канала «Прямой» назвал текущую ситуацию для украинских военных тяжелейшей за всё время боёв.

21:07 Мэр Белгорода: для помощи пострадавшим разворачиваются ПВР Мэр Белгорода Валентин Демидов заявил, что для помощи пострадавшим после украинского обстрела открыто пять информцентров, а также разворачиваются пункты временного размещения (ПВР).

20:57 РИА Новости: юные хоккеисты команды «Чайка» погибли в ДТП Юные спортсмены хоккейной команды «Чайка» погибли в результате аварии, которая произошла в Вологодской области.

20:56 Медведев назвал удар ВСУ по Белгороду «преступлением бандеровских ублюдков» Зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев назвал террористический удар украинцев по Белгороду «кровавым преступлением бандеровских ублюдков».

20:55 «СТРАНА.ua»: в Сумской области произошли взрывы В Сумской области на севере Украины прогремели взрывы.

20:48 Власти Харькова заявили о более чем шести взрывах Глава Харьковской областной администрации Олег Синегубов заявил о более чем шести взрывах.

20:44 Умер публицист Максим Соколов Колумнист RT и РИА Новости, публицист Максим Соколов скончался на 65-м году жизни.

20:40 Землетрясение магнитудой 6,2 произошло в Индонезии Сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 6,2 в провинции Папуа в Индонезии.

20:37 Третьяк пожелал России возвращения на международные турниры Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк пожелал России возвращения на международные турниры в 2024 году.