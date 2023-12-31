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Fox News: ИИ предрёк исчезновение шампанского из-за изменений климата

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Шампанское — новогодний напиток из французской провинции Шампань — довольно скоро может исчезнуть, сообщает Fox News со ссылкой на данные компании ClimateAI. Виной всему изменения климата, которые могут привести к исчезновению сотен сортов винограда, в том числе тех, что используются для производства игристого вина.
Fox News: ИИ предрёк исчезновение шампанского из-за изменений климата
AP
Такой новогодний напиток, как французское шампанское, может довольно скоро исчезнуть из-за изменения климата, сообщает Fox News со ссылкой на данные компании ClimateAI.

Полученные с помощью искусственного интеллекта данные позволяют предположить, что в результате климатических изменений на грани исчезновения могут оказаться сотни сортов винограда, среди которых Пино-нуар, Шардоне и Мерло, которые используются в провинции Шампань для производства игристого вина.

Уилл Клеттер, вице-президент ClimateAI, рассказал Fox News Digital, что к 2050 году любители вина и шампанского «могут оказаться в полном замешательстве».

«Если вы потребитель, который отдаёт особое предпочтение вину из определённого региона, то я бы советовал вам наслаждаться им сейчас», — отметил он.

По словам Клеттера, изысканный вкус шампанского возникает благодаря сочетанию тёплых солнечных дней, которые создают насыщенный вкус, и прохладных ночей, из-за которых появляется приятная кислинка. Но по мере потепления климата прохладные ночи могут «начать уходить».

Подобное развитие может, среди прочего, привести к переносу производства игристых вин в более северные регионы, говорится в статье.
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источник
Fox News США Северная Америка
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вино искусственный интеллект климат Франция
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