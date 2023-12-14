СТРАНА: староста украинского села не дал снести монумент советскому солдату

Староста села во Львовской области Украины не дал снести советский памятник, который должны были демонтировать в рамках декоммунизации. Как пишет «СТРАНА», мужчина не позволил сделать это, назвав демонтаж уничтожением памяти.

В селе Смыков Сокальской городской общины Львовской области Украины в рамках декоммунизации должны были снести советский памятник. Однако, пишет «СТРАНА», староста села Виталий Левицкий не позволил сделать это, назвав демонтаж уничтожением памяти.

Для сноса памятника 12 декабря в село приехала техника, но, по словам советника председателя Львовской областной военной администрации Олега Радика, староста сказал, что не позволит его снести.

«Техника приехала уничтожать человеческую память, память погибших за свою землю, за своих детей в борьбе с фашизмом», — сказал староста в снятом им видео.

В итоге монумент не снесли, но в рамках декоммунизации от него должны избавиться. До конца 2023 года во Львовской области запланировано снести 200 советских памятников и монументов. Практически все работы уже выполнены.

Директор департамента коммуникаций и внутренней политики Львовской администрации Юрий Горун в ноябре сообщал, что всего в области осталось около 30 подлежащих декоммунизации памятников.