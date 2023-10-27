Макгрегор: в случае нападения США на Иран Россия не станет сидеть сложа руки и наблюдать, как уничтожают эту страну

Если США всё-так нападут на Иран, чего давно желают некоторые американские политики, то Россия не станет сидеть сложа руки и наблюдать за тем, как уничтожают эту страну, заявил в интервью Judging Freedom полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор. Он отмечает, что Москва не заинтересована в войне с Соединёнными Штатами и не хочет воевать с Израилем, но при этом она не может допустить уничтожения Ирана.

Ведётся ли на Западе пропагандистская кампания, которая направлена на то, чтобы подтолкнуть администрацию Байдена к войне с Ираном, и которую возглавляют такие люди, как сенатор Грэм и бывший сенатор Либерман?



ДУГЛАС МАКГРЕГОР, полковник армии США в отставке: Разумеется, она уже проводится. Тут нет ничего нового. Все эти люди выражали это желание на протяжение многих лет. Просто они считают, что сейчас у них есть возможность наконец-то её развязать. По их мнению, они получили администрацию, которой можно манипулировать, которую они могут подталкивать и принуждать к действию с помощью угроз. Но им на самом деле не приходится никому угрожать. У них в правительстве Байдена множество людей, которые твёрдо настроены напасть на Иран.



И, как мы уже обсуждали, эта одержимость нападением на Иран затеняет прочие происходящие в этом регионе вещи. Принесёт ли нападение на Иран вам особую пользу, когда у вас четверть миллиона турецких войск движется через Сирию для противостояния с израильтянами на Голанских высотах? Это то, о чём никто не думает. Что произойдёт, когда находящиеся в море турецкие силы атакуют на море наши силы?



Кстати говоря, не забывайте, что на самом деле мы не перебрасываем наши силы в восточное Средиземноморье, поскольку они окажутся под угрозой удара со стороны целого ряда береговых оружейных систем.



Поэтому в настоящий момент для авианосной ударной группы безопаснее всего находиться неподалёку от острова Сицилия. И реактивным самолётам с боеприпасами придётся совершать дальние вылеты для нанесения ударов по «Хезболле». Разумеется, тут всё напрямую зависит от «Хезболлы». Другими словами, существует предположение — на мой взгляд, неточное, — согласно которому в случае решительного удара израильтян по Газе вне зависимости от того, какого размера войска им удастся собрать, они получат войну на два фронта. И «Хезболла» без церемоний выпустит более 100 тысяч своих ракет по Израилю.



В этом случае вам придётся иметь дело с другими игроками: Сирией, Турцией, Ираном и, очевидно, Россией. Россия не будет сидеть сложа руки и наблюдать за тем, как уничтожают Иран. Россия не заинтересована в войне с нами. И она определённо не хочет воевать с Израилем. Россия активно подстраивалась под интересы Израиля. Но не стоит забывать, что израильтяне помогают на Украине убивать российских военных. Они предоставили кучу разведданных. Множество офицеров «Моссада» находятся в этой стране и сотрудничают с украинцами.



И здесь вот что может произойти. Москва скажет: «Знаете, у нас нет выбора. Нам нужно поддерживать Иран. Мы не можем допустить, чтобы его уничтожили. Мы хотели бы, чтобы этого не происходило, но из-за американцев становится невозможно оставаться в стороне».



Дата публикации 26 октября 2023 года.