Макгрегор: Зеленский — пустышка, его уже разоблачили

Зеленский превратился на Западе из героя в полный ноль всего за несколько месяцев. Он пустышка, и праздничный фасад вокруг него наконец начинает разваливаться, уверен полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор. В эфире YouTube-канала Judging Freedom он отмечает: в ВСУ настолько высоко недоверие между солдатами и командирами, что они сокращают отряды до 3-4 человек, чтобы избежать бунтов. Каждый пытается урвать что-то для себя. И вся эта история — полное фиаско.

Как так получилось, что Зеленский из героя превратился в полный ноль? Это ваша фраза, не совсем оригинальная, но верная. И всё это за 19 месяцев.

ДУГЛАС МАКГРЕГОР, полковник армии США в отставке: Ну, давайте вернёмся к возмутительным предсказаниям и прочей праздничной чепухе, которая развернулась в западных СМИ на протяжении многих и многих месяцев. Причём почти сразу.





Я помню, в феврале или начале марта на меня набросились, когда я сказал, что этот парень — пустышка, просто актёр и ничего больше. Кажется, это была Дженнифер Гриффин и её дружок с канала Fox, бывший конгрессмен по фамилии Гейсби. И вот они кричали, что это настоящий герой, мы должны его боготворить и сравнивать с Черчиллем, и бог знает, с кем ещё.





Всё это чушь и всегда было чушью. Мы точно не знаем, кто на самом деле руководит шоу на Украине, ведь мы здесь, в Вашингтоне. Но поведение этого человека за последние полтора года было просто отвратительным.





Он отправил десятки тысяч своих сограждан на смерть, прекрасно понимая с самого начала, что это невыполнимо. Победа невозможна. А он настаивал, чтобы они бросались на эти неприступные российские укрепления. И хочет, чтобы они делали это снова, и снова, и снова. И нет никакого политического обоснования, которое оправдывало бы это.





Так что, я считаю, что этого парня разоблачили. Мне понравился комментарий Илона Маска о том, что каждые пять минут он открывает свой рот, чтобы потребовать очередной миллиард долларов от Соединённых Штатов. И, конечно, мы понятия не имеем, куда идут все эти деньги. Мы могли бы отследить оборудование. Вся эта история — фиаско и скандал.

А что насчёт генерала Залужного? Это военачальник, которого, как сказали и вы, и ваши коллеги, уважают во всём мире в профессиональном плане. Украинская армия плохо управляется Залужным? Или им управляет этот комик, превратившийся в политика и потом в президента?

ДУГЛАС МАКГРЕГОР, полковник армии США в отставке: Не стоит забывать, что все военные и офицерский корпус так или иначе участвуют в мошенничестве. Есть командиры батальонов, которые прикарманивают зарплаты солдат у себя в подчинении. И их потом убивают на поле боя, а их вдовы не получают никакую компенсацию от украинского правительства.





Каждый пытается что-то урвать для себя. Вот в чём главная проблема Украины. Эта страна более коррумпирована, чем Мексика. А это очень сильное заявление, как понимаете, если вы когда-либо бывали в Мексике. Об этом стоит помнить.





Во-вторых, Залужный… Я не сомневаюсь, что в личных беседах он говорит правду. Но его игнорируют, ему приказывают заткнуться и продолжать работать. И вполне возможно, что ему это говорят, направив дуло пистолета. Я не знаю. Но я уверен, что на данном этапе это уже не имеет значения.





Потому что на тех уровнях, которые имеют какое-то значение, как только вы попадаете в украинскую армию, там столько иностранных элементов, управляющих операциями из самых разных мест и бросающих украинцев в бой.

Поэтому существует столько недоверия между солдатами, которым приказывают сражаться, и офицерами, которые ими командуют. Они сокращают отряды до трёх-четырёх человек, чтобы предотвратить создание более крупных формирований, которые действительно могли бы взбунтоваться.





Это ужасные условия. Людей систематически сбрасывают в так называемую мясорубку. Мы знаем, что последние несколько месяцев очень многие сдавались в плен. Здесь нет никаких сомнений, есть множество видеодоказательств. И я жду, что это продолжится и, возможно, даже усилится со временем.





И трагедия в том, что мы продолжаем под этим подписываться. Мы там хозяева. Это наш 51-й штат. Это как раз был довод сенатора Рэнда Пола. Он попал в точку. Мы выплачиваем зарплату правительству. Спонсируем бюрократию и военных. Да за что мы там только не платим?!

Дата выхода в эфир 02 октября 2023 года.