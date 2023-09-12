Послужной список неоконсерваторов в области внешней политики очень разрушительный. Это вызывает особое опасение относительно их планов на Украине. Скорее всего, это новый проект, где можно экспериментировать с современным оружием и методами контроля толпы. Но как и все их идеи, это нереалистично и обернётся трагедией, заявила подполковник ВВС США в отставке Карен Квятковски в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

Фантазия, которая есть у неоконсерваторов, их послужной список в области внешней политики был очень разрушительным. Он был из разряда: «А давайте-ка всё взорвём», знаете, такое созидательное разрешение. «Давайте, всё взорвём, а потом посмотрим, что получится. Может, ещё и денег заработаем и перейдём к новому проекту», — вот их привычка.

Я не уверена, о чём думают люди, которые руководят этой администрацией, потому что им действительно нужно планировать такие ходы. Люди в этой стране больше не собираются платить за Украину. И люди уже приняли решение, и конгрессу пора бы принять это. Думаю, там уже подозревают, что дела обстоят именно так.

У нас есть свои проблемы. «Вначале Америка» — это не заявление Трампа, все так считают. Хотя, возможно, кто-то определяет это по-другому. Но мы хотим, чтобы наши деньги оставались в стране. Их количество будет ограничено в будущем. Эта часть истории заканчивается.

И, я думаю, неоконсерваторы хотят новый проект. Как мистер Блюменталь сказал в пятницу, им нужен «маленький Израиль». Им нужно что-то вроде очень колючего маленького государства безопасности, которое может экспериментировать с современным оружием и методами контроля толпы, а также ввести что-то вроде постоянного военного положения, которое мы контролируем.

Я думаю, для них план таков. И, думаю, что, как и многие их идеи, он нереалистичен, у них ничего не получится. Это обернётся трагедией.

Дата выхода в эфир 09 сентября 2023 года.