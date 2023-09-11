NYT: вопреки западным санкциям и расширению связей с США Вьетнам стремится к секретной сделке по поставкам российского оружия

Вьетнам планирует заключить секретную сделку по поставкам российского оружия и предлагает оплачивать оборонные закупки через совместное вьетнамско-российское нефтяное предприятие в Сибири, передаёт The New York Times. Согласно документу министерства финансов страны соглашение «укрепит стратегическое доверие» Ханоя и Москвы и позволит Вьетнаму модернизировать свои вооружённые силы.

В последние несколько месяцев, пока Вьетнам и США работают над укреплением отношений, Ханой, вопреки американским санкциям, стремится к секретной сделке по поставкам оружия из России. Как отмечает The New York Times, Вьетнам тайно планирует закупить у России целый арсенал вооружений.

В документе, датированном мартом 2023 года и подписанном заместителем министра финансов страны, предлагается модернизировать Вооружённые силы Вьетнама, тайно оплачивая оборонные закупки через баланс совместного вьетнамско-российского нефтяного предприятия в Сибири. Содержание документа подтвердили как бывшие, так и действующие вьетнамские чиновники.

В нём также отмечается, что Ханой ведёт переговоры с Москвой о заключении нового соглашения о поставках вооружений, которое «укрепит стратегическое доверие» в условиях, когда «Россия подвергается эмбарго со стороны западных стран по всем направлениям».

Как пишет The New York Times, с точки зрения Вьетнама, это вполне разумный шаг. Страна, некогда входившая в десятку крупнейших импортёров оружия в мире, уже давно зависит от российских вооружений. При этом обещание США наказывать страны, покупающие российское оружие, подрывает планы Вьетнама по модернизации своих вооружённых сил и предотвращению посягательства Китая на его морские границы в Южно-Китайском море.

Однако издание предупреждает, что, разрабатывая секретный план по оплате российского оборонного оборудования, Вьетнам рискует оказаться в центре более масштабного противостояния в сфере безопасности, связанного как с политикой холодной войны, так и с конфликтом на Украине.