CBS News: это и есть опосредованная война — генерал США признал, что Пентагон снабжает Киев разведданными

Глава Объединённого комитета начальников штабов Марк Милли заявил, что у американской разведки прямой канал связи с украинскими военными, по которому они снабжают Киев разведданными. «Так это и есть опосредованная война, вы помогаете украинцам убивать русских», — делает вывод журналист CBS News.

США говорят о военном оборудованиие на 44 миллиарда долларов, которое они поставили Украине, но они очень мало рассказывают про столь же ценные разведданные.

ДЭВИД МАРТИН, корреспондент по национальной безопасности CBS News: Вы делитесь с Украиной тем, что знаете про передвижение российских войск?





МАРК МИЛЛИ, глава Объединённого комитета начальников штабов: Наши каналы разведки с Украиной открыты, конечно. И, конечно, ЦРУ, разведслужбы, АНБ — все эти ребята, у них каналы коммуникации с Украиной открыты.

ДЭВИД МАРТИН: Вы помогаете Украине выбирать цели?

МАРК МИЛЛИ: Выбор целей и право нанесения удара остаётся за Украиной. Мы предоставляем им знания об обстановке.

ДЭВИД МАРТИН: Но вы говорите им: там вот командный пост, там вот собрание вооружений.

МАРК МИЛЛИ: Мы предоставляем им знания об обстановке так хорошо, как только можем.

ДЭВИД МАРТИН: Так это и есть опосредованная война. У вас нет там солдат, вы не принимаете решения, но вы помогаете украинцам убивать русских.

МАРК МИЛЛИ: Мы помогаем Украине защищать себя, вот, что мы делаем.

Дата выхода в эфир 10 сентября 2023 года.