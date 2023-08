Экс-агент ЦРУ: ложь про Путина распространяют сами западные СМИ с подачи властей

Бывший агент ЦРУ Фил Джиральди в интервью Judging Freedom заявил, что западные СМИ целиком и полностью состоят из лжи и дезинформации. «Мы уже не ожидаем увидеть правду или что-то хотя бы близкое к ней», заявил он. По его словам, весь бред про «монстра Путина» распространяют именно западные СМИ совместно с их правительствами.

Ваши бывшие коллеги из ЦРУ, их друзья из MI6 и, как я предполагаю — не знаю, так ли это, — их товарищи из израильского «Моссада», несомненно, слили основным американским СМИ мнение о том, что Путин — бандит, Путин — монстр, Путин убил девять человек ради одного, Путин сделал это, чтобы укрепить свои позиции… И, Фил, основные СМИ беспрекословно приняли эту чушь и напечатали её в том виде, в котором получили.

ФИЛ ДЖИРАЛЬДИ, экс-агент ЦРУ: Потому что именно чушь и распространяется правительствами и СМИ, которые в свою очередь оказывают друг другу услуги. Так сейчас работает вся система. Мы не ожидаем увидеть правду, или что-то хотя бы похожее на правду, в The New York Times, или ещё хуже — в The Washington Post. И это просто ужасная ситуация, в которой мы оказались после теракта 11 сентября: «мы — хорошие ребята и говорим всю правду, а все остальные — плохие». И это укореняется и просачивается сквозь всю систему. Это один из основных элементов. И почему у нас вообще идёт конфликт на Украине, почему мы превратили дружественную Россию во врага и делаем то же самое с Китаем? Это безумие...

Дата выхода в эфир 27 августа 2023 года.