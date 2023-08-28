Экс-агент ЦРУ: ложь про Путина распространяют сами западные СМИ с подачи властей

11:56
Спасатели локализовали пожар в жилом доме в подмосковном Красногорске
В МЧС России заявили, что спасатели локализовали пожар в жилом доме в подмосковном Красногорске.
11:54
La Stampa: из-за оползня между Францией и Италией не ходят поезда
Между Францией и Италией прервано на неопределённый срок железнодорожное сообщение из-за оползня.
11:54
В IPC сообщили, что федерации примут любое решение по допуску россиян на Паралимпийские игры
Глава Международного паралимпийского комитета (IPC) Эндрю Парсонс высказал мнение касательно допуска российских спортсменов на Паралимпийские игры 2024 года в Париже.
11:51
Globo: Роналдиньо обвиняется в мошенничестве и может быть арестован за пропуск слушания
Бывший игрок сборной Бразилии Роналдиньо обвиняется в мошенничестве и рискует оказаться за решёткой.
11:50
Министерство культуры будет блокировать Пушкинские карты мошенников
Министерство культуры вместе с Минцифры следят за подозрительной активностью, связанной с использованием Пушкинских карт. В ближайшее время такие карты в случае нарушений будут блокироваться.
11:48
Памфилова спрогнозировала увеличение числа хакерских атак к выборам 2024 года
Глава Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова заявила, что число и интенсивность хакерских атак к выборам президента России, которые запланированы на март 2024 года, будет возрастать.
11:43
Личка: меня не волнуют требования Федотова к Карраскалю — это история ЦСКА
Главный тренер «Динамо» Марцел Личка оценил подписание полузащитника ЦСКА Хорхе Карраскаля.
11:41
В Белгородской области из-за обстрелов ВСУ повреждено более 170 соцобъектов
В результате обстрелов со стороны Вооружённых сил Украины в Белгородской области повреждено более 170 социальных объектов, заявила региональный министр строительства Оксана Козлитина.
11:38
Медведев заявил, что Россия сама обеспечивает себя всеми видами вооружений
Россия сама обеспечивает себя всеми видами вооружений, заявил зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев.
11:37
В Подмосковье произошёл пожар в жилом доме на площади 1000 квадратных метров
В подмосковном Красногорске произошёл пожар в жилом доме на площади 1 тыс. кв. м.
11:36
В Греции в результате крушения лодки с мигрантами погибли четыре человека
У греческого острова Лесбос в результате крушения лодки с мигрантами четыре человека погибли, 18 были спасены.
11:35
Кондратюк — о своём хобби: страшно было выкладывать это на всеобщее обозрение
Чемпион Европы по фигурному катанию Марк Кондратюк рассказал о своём увлечении — рисовании картин.
11:33
Дзюба — о победе «Локомотива» над «Сочи»: три очка не пахнут
Нападающий «Локомотива» Артём Дзюба высказался о победе над «Сочи» в шестом туре РПЛ.
11:31
Маргарита Симоньян назвала условия для прощения «пригорюнившихся патриотов»
Главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян в эфире программы «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия 1» назвала условия для прощения «пригорюнившихся патриотов».
11:31
Памфилова: в новых регионах досрочное голосование на выборах начнётся 30 августа
В новых субъектах России досрочное голосование на региональных выборах начнётся 30 августа, заявила глава ЦИК Элла Памфилова.
11:30
Мишустин: важно вывести взаимодействие в рамках ЕАЭС на более высокий уровень
Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил о необходимости вывести взаимодействие в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС) на ещё более высокий уровень из-за непростой ситуации в мире на данный момент.
11:29
Синоптик Цыганков спрогнозировал осадки до 150 мм в Приморье
Заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков в беседе с RT рассказал о погоде в Приморье.
11:27
«Динамо» не отпустит Тюкавина в другой клуб в ближайшие два трансферных окна
Член совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин высказался о ситуации вокруг нападающего Константина Тюкавина.
11:22
Экс-игрок сборной Франции: только ПСЖ пришёл за Месси, когда «Барса» не могла ему платить
Бывший игрок сборной Франции Рио Мавуба раскритиковал слова нападающего Лионеля Месси о «Пари Сен-Жермен».
11:19
Специалисты отловили часть собак, покусавших мальчика в Махачкале
В МУП «Питомец» заявили RT, что специалисты уже отловили часть собак, покусавших мальчика в Махачкале.
11:19
Агент Чавеса назвал трансфер в «Динамо» самым сложным в своей практике
Кладуио Курти, агент защитника «Динамо» Луиса Чавеса, высказался о трансфере футболиста в столичный клуб.
11:19
Бочкарёв: запуск МСД улучшит транспортное обслуживание каждого третьего района Москвы
Полноценный запуск Московского скоростного диаметра, новой дорожной артерии столицы, улучшит транспортное обслуживание более 40 районов города с населением 5 млн человек, заявил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв в рамках Московского урбанистического форума.
11:17
Минобороны: пресечена попытка Украины атаковать беспилотниками объекты в Крыму
Министерство обороны России сообщило о пресечении очередной попытки Украины совершить атаку двумя беспилотниками по объектам на российской территории.
11:16
В Петербурге гидроцикл врезался в прогулочный теплоход
В Санкт-Петербурге в акватории реки Большой Невки водный мотоцикл столкнулся с прогулочным теплоходом. Инцидент произошёл 27 августа.
11:15
Президент «Аль-Иттихада» сообщил о рассмотрении проведения матча с «Зенитом»
Президент «Аль-Иттихада» Мохамед Муселхи ответил на вопрос о проведении товарищеского матча с «Зенитом».
11:13
В Крыму силы ПВО сбили два разведывательных беспилотника
В Крыму силы ПВО России сбили два вражеских разведывательных беспилотника, сообщил глава республики Сергей Аксёнов.
11:12
ТАСС: в многоэтажном жилом доме в Красногорске начался крупный пожар
В многоэтажном жилом доме в Красногорске начался крупный пожар, огонь перешёл на кровлю.
11:11
В Госдуме призвали вести профилактическую работу для разъяснения вреда фастфуда
Депутат Госдумы, руководитель проекта «Трезвая Россия» Султан Хамзаев в беседе с RT прокомментировал предложение директора Института исследования проблем современной политики Антона Орлова запретить сетям фастфуда организовывать призовые лотереи среди клиентов.
11:09
ВС России на Купянском направлении разгромили ВСУ и заняли опорный пункт
Начальник пресс-центра группировки «Запад» заявил, что штурмовые подразделения ВС России на Купянском направлении в ходе боя заняли опорный пункт, разгромив до роты ВСУ.
11:06
Фетисов считает, что санкции IIHF в отношении Федотова и ЦСКА нужно игнорировать
Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов высказал мнение касательно санкций, наложенных Международной федерацией хоккея (IIHF) на ЦСКА и голкипера Ивана Федотова.
11:06
Гендиректор «Динамо» ответил на слухи, что Карраскаль любит посещать ночные клубы
Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров прокомментировал информацию о том, что новичок команды Хорхе Карраскаль любить посещать ночные заведения.
10:59
Покусанный собаками в Махачкале мальчик находится в больнице
В Махачкале мальчик, который спасся от стаи собак, забежав в Каспийское море, попал в больницу.
10:55
На Украине допустили отключения света зимой при ударах по энергосистеме
Украина сможет обойтись без отключения электроэнергии только в том случае, если не будет российских ударов по энергосистеме, заявил глава украинского Минэнерго Герман Галущенко.
10:50
«Матч ТВ»: Дзюба не сыграет с «Ростовом» в Кубке России
Нападающий «Локомотива» Артём Дзюба не примет участия в матче группового этапа Кубка России по футболу с «Ростовом».
10:48
В Госдуму внесли законопроект о новых правилах пользования электросамокатами
Депутат фракции «Новые люди» Владислав Даванков внёс законопроект, который предполагает, что местные власти могут запрещать использование электросамокатов или вводить ограничения скорости с согласия жителей.
10:47
Британский круизный лайнер врезался в грузовое судно близ Майорки из-за шторма
Круизный лайнер Britannia британской транспортной компании P&O врезался в грузовое судно рядом с портом Майорки из-за шторма.
10:45
В четырёх областях Украины объявлена воздушная тревога
В четырёх украинских областях объявлена воздушная тревога.
10:39
В Польше заявили, что в 3,5 раза увеличили военные расходы с 2015 года
Министр — член Совета министров Республики Польша Михал Дворчик написал в соцсетях, что с 2015 года оборонные расходы страны выросли в 3,5 раза.
10:36
В Горловке сообщили о ранении мирной жительницы при обстреле ВСУ
Мирная жительница Горловки пострадала в результате обстрела центра города со стороны ВСУ, заявил мэр Иван Приходько.
10:31
Дюбуа сделал заявление после боя с Усиком
Британский боксёр Даниэль Дюбуа выступил с заявлением после поражения в поединке с украинцем Александром Усиком.
10:31
FT: нехватка переводчиков стала главной проблемой в обучении солдат ВСУ
Нехватка компетентных переводчиков стала главной проблемой для западных инструкторов в обучении украинских солдат.
10:25
Посольство Японии в Китае призвало своих граждан к осторожности
На фоне роста антияпонских настроений в Китае, вызванных сбросом воды с японской АЭС, посольство Японии в Пекине призвало своих граждан вести себя с осторожностью.
10:23
В МЧС сообщили о загоревшемся в Санкт-Петербурге туристическом автобусе
В Петроградском районе Петербурга утром загорелся туристический автобус. По предварительным данным, пострадавших нет.
10:19
FT: инструкторам с Запада сложно учить прошедших советское обучение бойцов ВСУ
Западные инструкторы признались, что во время тренировок у них возникают разногласия с украинскими командирами, которые прошли советское обучение.
10:17
El Chiringuito: Винисиус выбыл на срок от четырёх до шести недель
Нападающий мадридского «Реала» Винисиус пропустит около полутора месяцев из-за травмы.
10:16
Народную артистку СССР Адырхаеву похоронят на Троекуровском кладбище
Народную артистку СССР балерину Светлану Адырхаеву похоронят на Троекуровском кладбище в Москве.
10:14
Ущерб от наводнения аграриям Приморья компенсируют из федерального бюджета
Министр сельского хозяйства Приморского края Андрей Бронц заявил, что сельхозпроизводителям региона компенсируют ущерб от наводнений из федерального бюджета.
10:10
Марочко: у ВСУ начались проблемы с водой и едой на Краснолиманском направлении
У Вооружённых сил Украины (ВСУ) начались большие проблемы с качественной едой и питьевой водой, заявил подполковник Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко.
10:09
Пушилин: ВСУ обстрелами повредили в Донецке около 2000 многоквартирных домов
Временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия 24» заявил, что в результате украинских обстрелов в Донецке было повреждено порядка 2 тыс. многоквартирных и 5 тыс. частных домов.
10:05
Лебедев поддержал введение видеоповторов в боксе
Бывший чемпион WBA и IBF в первом тяжёлом весе Денис Лебедев высказался о введении видеоповторов в боксе.