NTD: взрывающиеся электровелосипеды вызывают всё больше беспокойства в США

Только за первые шесть месяцев этого года пожарная служба Нью-Йорка отреагировала более чем на 100 пожаров из-за литий-ионных аккумуляторов электровелосипедов. В результате них погибло 13 человек. Как передаёт NTD, Комиссия по безопасности потребительских товаров США проведёт слушания по этой теме в Вашингтоне. Ожидается, что она создаст новые законы, которые будут регулировать отрасль.

Луис Перес ездит по улицам Нью-Йорка на электровелосипеде с литий-ионным аккумулятором. Он работает курьером. Поскольку педали крутить не нужно, так он может кататься весь день и не уставать.

ЛУИС ПЕРЕС, курьер: Я работаю с 6 утра до 10:30 вечера — почти 14-15 часов.

В Нью-Йорке по улицам колесит около 65 тысяч курьеров на велосипедах. И литий-ионные батареи в них вызывают всё больше беспокойства. Особенно дешёвые китайские модели.

Только за первые шесть месяцев этого года городская пожарная служба отреагировала более чем на 100 пожаров из-за литий-ионных аккумуляторов. В результате них погибло 13 человек.

Камеры видеонаблюдения зафиксировали множество возгораний.

ЛАУРА КАВАНА, комиссар пожарной службы: Поскольку в них большой заряд, когда они загораются, то действительно взрываются. Часто мы говорим: должны работать детекторы дыма. Это даёт достаточно времени, чтобы выбраться. Но в этом случае времени будет недостаточно, если нечто подобное взорвётся в вашем коридоре.

Скоро Комиссия по безопасности потребительских товаров США проведёт слушания по этой теме в Вашингтоне. Ожидается, что она создаст новые законы, которые будут регулировать отрасль.

ЛАУРА КАВАНА: Они могут установить стандарты для любых потребительских устройств, и это действительно то, что мы хотим здесь видеть.

Прямого запрета на электровелосипеды вводить не будут. Однако теперь все продавцы сначала должны будут сертифицировать их в независимой компании по проверке безопасности.

Дата выхода в эфир 28 июля 2023 года.