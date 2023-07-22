BFM TV: «нас предали» — полицейские Марселя вышли на больничный в знак протеста

Марсельские полицейские возмущены обвинениями в адрес своих коллег в избиении участника ночных беспорядков среди молодёжи, передаёт BFM TV. Многие стражи правопорядка взяли больничный в знак протеста, а в одном из участков на работу не вышло до 90% сотрудников.

ВЕДУЩИЙ BFM TV: В Марселе полицейские выразили своё возмущение после того, как их четверым коллегам предъявления обвинения в умышленном насилии во время недавних ночных беспорядков, одного из них заключили под стражу. Чтобы их услышали, полицейские потребовали предоставить им больничный. В результате в одном полицейском участке около 90 процентов сотрудников не вышли на работу. Один из них согласился дать интервью BFM TV. Слушаем.

ПОЛИЦЕЙСКИЙ, на службе более 20 лет, взял больничный: Сейчас у полиции полно воспоминаний, потому что за последние годы мы пережили выступления «жёлтых жилетов», протесты против трудового законодательства, а недавно — против пенсионной реформы, также теракты.

Сейчас мы чувствуем, что нас предали. Во время ночных беспорядков нас отправили, как и большинство коллег во Франции, на войну. То, что мы пережили за несколько дней беспорядков, — мы никогда такого не видели. Нам не хватало людей. Нам дали приказ вязать участников беспорядков тысячами. Они были очень мобильны. Нас обстреливали из петард, фейерверков, кидали в нас булыжники и шары для петанка. Не будет преувеличением сказать, что мы спасли город — в нашем случае Марсель.

Что касается больничного… Не нужно думать, что единственной причиной для больничного, стали протесты. Больничный говорит о профессиональном выгорании.

Дата выхода в эфир 22 июля 2023 года.