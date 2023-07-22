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BFM TV: «нас предали» — полицейские Марселя вышли на больничный в знак протеста

Материал представлен в переводе ИноТВ
Марсельские полицейские возмущены обвинениями в адрес своих коллег в избиении участника ночных беспорядков среди молодёжи, передаёт BFM TV. Многие стражи правопорядка взяли больничный в знак протеста, а в одном из участков на работу не вышло до 90% сотрудников.

ВЕДУЩИЙ BFM TV: В Марселе полицейские выразили своё возмущение после того, как их четверым коллегам предъявления обвинения в умышленном насилии во время недавних ночных беспорядков, одного из них заключили под стражу. Чтобы их услышали, полицейские потребовали предоставить им больничный. В результате в одном полицейском участке около 90 процентов сотрудников не вышли на работу. Один из них согласился дать интервью BFM TV. Слушаем.

ПОЛИЦЕЙСКИЙ, на службе более 20 лет, взял больничный: Сейчас у полиции полно воспоминаний, потому что за последние годы мы пережили выступления «жёлтых жилетов», протесты против трудового законодательства, а недавно против пенсионной реформы, также теракты.
 
Сейчас мы чувствуем, что нас предали. Во время ночных беспорядков нас отправили, как и большинство коллег во Франции, на войну. То, что мы пережили за несколько дней беспорядков, мы никогда такого не видели. Нам не хватало людей. Нам дали приказ вязать участников беспорядков тысячами. Они были очень мобильны. Нас обстреливали из петард, фейерверков, кидали в нас булыжники и шары для петанка. Не будет преувеличением сказать, что мы спасли город в нашем случае Марсель.
 
Что касается больничного… Не нужно думать, что единственной причиной для больничного, стали протесты. Больничный говорит о профессиональном выгорании.
 
Дата выхода в эфир 22 июля 2023 года.
Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
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BFM TV Франция Европа
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