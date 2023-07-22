BFM TV: «нас предали» — полицейские Марселя вышли на больничный в знак протеста
ВЕДУЩИЙ BFM TV: В Марселе полицейские выразили своё возмущение после того, как их четверым коллегам предъявления обвинения в умышленном насилии во время недавних ночных беспорядков, одного из них заключили под стражу. Чтобы их услышали, полицейские потребовали предоставить им больничный. В результате в одном полицейском участке около 90 процентов сотрудников не вышли на работу. Один из них согласился дать интервью BFM TV. Слушаем.
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