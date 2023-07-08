CBS News: в США заявили об уничтожении последнего запаса химоружия

13:44
Гафин сообщил, что интерес к Захаряну со стороны других клубов сохраняется
Член совета директоров московского «Динамо» Дмитрий Гафин высказался об интересе к полузащитнику Арсену Захаряну от других клубов.
13:37
Литва перекрыла движение на границе с Белоруссией в пункте пропуска Мядининкай
Литва в одностороннем порядке прекратила оформление транспортных средств и физических лиц в пункте пропуска Мядининкай на границе с Белоруссией.
13:36
Екимов: решение об участии в Азиатских играх будет зависеть от ОКР и Минспорта
Президент Федерации велосипедного спорта России Вячеслав Екимов высказался о возможном участии российских спортсменов на Азиатских играх 2023 года.
13:30
Чемпион Top Dog Давудов — о подготовке: тренировки проходили в подвале, мылся холодной водой
Действующий чемпион Top Dog в среднем весе Наим Давудов рассказал, как проходили его тренировки по кикбоксингу.
13:27
Возгорание релейных шкафов произошло на железнодорожной станции во Владимирской области
Возгорание двух релейных и одного аккумуляторного шкафов произошло на железнодорожной станции Балакирево во Владимирской области.
13:25
Давудов: с планом на битву с Михелем ошибся конкретно я, что и привело к краху
Действующий чемпион Top Dog в среднем весе Наим Давудов рассказал, как происходил выбор тактики на поединок с Сержем Михелем.
13:16
Мбаппе заявил, что вопрос о неудачах ПСЖ в Лиге чемпионов надо адресовать руководству
Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе считает, что вопрос о неудачах французского клуба нужно адресовать руководству.
13:15
Дружинин заявил, что будет рад, если россияне смогут выступить на Азиатских играх — 2023
Президент Российской федерации прыжков в воду Станислав Дружинин высказался о возможности российских спортсменов выступить на Азиатских играх — 2023.
13:13
Рогов сообщил, что ВСУ изменили тактику на Запорожской линии фронта
Украинские войска изменили тактику боевых действий на Запорожской линии фронта, пытаясь атаковать небольшими группами.
13:09
Власти Анапы запретили купание в Чёрном море из-за шторма и донного течения
В Анапе запретили купание в Чёрном море 8 июля в связи со штормом и донным течением. Об этом сообщила мэрия города.
13:07
Inside the Games: зимние Азиатские игры 2025 года пройдут в китайском Харбине
Стало известно, что китайский Харбин избран местом проведения зимних Азиатских игр в 2025 году.
12:59
Галузин и замглавы МИД Армении обсудили ситуацию вокруг Лачинского коридора
Заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин в ходе беседы с заместителем министра иностранных дел Армении Ваге Геворкяном обсудил ситуацию вокруг Лачинского коридора.
12:57
Goal: «Интер Майами» представит Месси 17 июля
Стала известна дата, когда «Интер Майами» представит болельщикам клуба новичка команды Лионеля Месси.
12:56
Агент Зайнутдинова: Бактиёр с радостью наденет форму «Бешикташа»
Евгений Новиков, агент полузащитника ЦСКА Бактиёра Зайнутдинова, высказался о возможном переходе своего клиента в «Бешикташ».
12:51
ЦИК: главы избирательных органов стран СНГ приглашены наблюдать за выборами президента России
Главы избирательных органов стран СНГ приглашены наблюдать за выборами президента России в марте 2024 года. Об этом заявил заместитель председателя Центризбиркома России Николай Булаев.
12:45
Гунько: переход Медины в «Спартак» не поможет красно-белым составить конкуренцию «Зениту»
Бывший главный тренер «Спартака» Дмитрий Гунько высказался о возможном переходе полузащитника ЦСКА Хесуса Медины в стан красно-белых.
12:35
Рогов: передача США кассетных боеприпасов Украине приведёт к новому витку конфликта
Глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что передача кассетных боеприпасов Украине приведёт к новому витку конфликта.
12:32
Агент Рожерио допустил переход футболиста в «Спартак»
Винисиус Пратес, агент защитника «Сассуоло» Рожерио, высказался о возможном переходе своего клиента в «Спартак».
12:30
Давудов: я не видел для себя будущего в кикбоксинге, тащил только на характере и желании
Действующий чемпион Top Dog в среднем весе Наим Давудов объяснил, почему принял решение уйти из кикбоксинга.
12:25
Боец Давудов считает кикбоксинг более жёстким видом спорта, чем бокс
Действующий чемпион Top Dog в среднем весе Наим Давудов сравнил кикбоксинг и бокс.
12:20
Inside the Games: российские спортсмены выступят на Азиатских играх 2023 года в нейтральном статусе
Российские спортсмены смогут принять участие в Азиатских играх 2023 года в нейтральном статусе.
12:20
РИА Новости: «Галатасарай» хочет предложить «Динамо» более €10 млн за Шиманьского
Турецкий «Галатасарай» готовится перебить предложение «Фенербахче» по трансферу полузащитника московского футбольного клуба «Динамо» Себастьяна Шиманьского.
12:19
Newsweek: ВКС России будут уничтожать обслуживающий персонал истребителей F-16 на Украине
Россия будет уничтожать обслуживающий персонал истребителей F-16 при их поставке Украине США.
12:13
Салихова: есть «Зенит» Рио-де-Жанейро, а скоро будет «Спартак» Асунсьон
Зарема Салихова, супруга экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна, оценила возможный переход полузащитника ЦСКА Хесуса Медины в стан красно-белых.
12:09
Правоохранители в Парижском регионе изъяли около 290 кг пиротехники
Правоохранители в Парижском регионе изъяли около 290 кг пиротехнических изделий.
12:06
InfoBRICS: требования Британии по Challenger 2 делают их использование ВСУ невозможным
Высокие требования по обслуживанию танков Challenger 2 делают их использование украинскими военными практически невозможным. Об этом пишет издание InfoBRICS.
11:52
Sabah Spor: «Фенербахче» и «Динамо» завершили трансфер Шиманьского
«Фенербахче» завершил сделку по переходу Себастьяна Шиманьского из московского «Динамо».
11:48
Кабмин выделил более 2,5 млрд рублей на поддержку туристической индустрии Крыма
Правительство направит более 2,5 млрд рублей на поддержку работников туристической отрасли Крыма.
11:46
Боснийский футболист «Фенербахче» Джеко вылетел на турнир в Санкт-Петербурге с командой
Боснийский нападающий турецкого «Фенербахче» Эдин Джеко вошёл в состав команды, отправившейся на международный товарищеский турнир в Санкт-Петербурге.
11:43
The Sun: состояние фигуристки Загитовой оценивается в $5 млн
Американское издание The Sun US посвятило новую статью олимпийской чемпионке в женском одиночном катании Алине Загитовой.
11:38
Почти 2 тысячи абонентов остались без света после обстрела Петровского района Донецка
В Петровском районе Донецка 1,9 тыс. абонентов остались без света в результате обстрела города со стороны ВСУ.
11:38
Гладков сообщил, что мужчина пострадал при обстреле украинскими военными Шебекина
Мужчина пострадал при обстреле украинскими военными Шебекина Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
11:30
Давудов: присутствие отца у ринга заставило меня отказаться от продолжения боя с Михелем
Действующий чемпион Top Dog в среднем весе Наим Давудов заявил, что присутствие отца у ринга заставило его отказаться от продолжения поединка с Сержем Михелем.
11:25
Чемпион Top Dog Давудов о поединке с Михелем: обычно был матадором, а тут стал быком
Действующий чемпион Top Dog в среднем весе Наим Давудов высказался о поражении в поединке с Сержем Михелем.
11:24
В Подмосковье в результате непогоды без электричества осталось 68 населённых пунктов
Отключение энергоснабжения произошло в 68 населённых пунктах в Подмосковье из-за непогоды.
11:24
Рогов сообщил, что украинские военные оставили позиции у Пятихаток Запорожской области
Украинские войска оставили свои позиции в районе села Пятихатки Запорожской области. Об этом заявил глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
11:15
Генсек РФС допустил назначение российских судей на матчи под эгидой УЕФА и ФИФА
Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов заявил, что российские арбитры не имеют запрета на назначение на международные матчи, они могут обслуживать игры под эгидой УЕФА и ФИФА.
11:14
В Кремле заявили, что точных дат встречи Путина и Эрдогана пока нет
Контакты лидеров России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана возможны, но точные даты пока не определены.
11:04
Посол: Мексика заинтересована в увеличении поставок текилы в Россию
Мексика заинтересована в увеличении поставок текилы в Россию.
11:00
Полиция не выдвинула обвинений по итогам инцидента с охранником Вембаньямы и Бритни Спирс
Полиция Лас-Вегаса провела расследование и не стала выдвигать никаких обвинений по итогам инцидента с участием первого номера драфта Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Виктора Вембаньямы, поп-певицы Бритни Спирс и представителя службы безопасности «Сан-Антонио».
10:50
Число пострадавших при взрыве на нефтегазовой платформе в Мексике возросло до восьми
Число пострадавших в результате возгорания на платформе мексиканской нефтегазовой корпорации Pemex в Мексиканском заливе возросло до восьми.
10:48
Испанский журналист назвал Мостового «русским Роналдиньо»
Испанский журналист газеты Estadio Deportivo Карлос Перес рассказал о своих впечатлениях от игры российских футболистов прошлого.
10:44
РИА Новости: на месте убийства экс-премьера Японии Абэ произошла потасовка
Во время памятной церемонии по случаю года с момента убийства экс-премьера Японии Синдзо Абэ произошла потасовка.
10:35
Поединок Джонса и Миочича возглавит UFC 295
Американский боец Джон Джонс встретится с соотечественником Стипе Миочичем на турнире UFC 295.
10:34
Полиция Нью-Дели провела учения в рамках подготовки к саммиту G20
В Нью-Дели прошли учения с привлечением сил безопасности и представителей армии в рамках подготовки к саммиту G20.
10:26
Посол Мехиас: Мексика открыта к внедрению российской платёжной системы МИР
Мексика открыта к внедрению российской платёжной системы МИР, заявил в интервью РИА Новости мексиканский посол в Москве Эдуардо Вильегас Мехиас.
10:16
Сантос: «Зенит» — мой единственный клуб в России
Защитник «Зенита» Дуглас Сантос оценил возможность своего перехода в другой российский клуб.
10:10
Россия запросила на 11 июля открытое заседание Совбеза ООН по подрыву «Северных потоков»
Российская сторона запросила открытое заседание Совбеза ООН по ЧП на «Северных потоках» на 11 июля.
09:57
В ГБР сообщили, что на Украине возбудили более 1300 дел о госизмене
На Украине возбуждено более 1,3 тыс. уголовных дел о госизмене. Об этом сообщили в Государственном бюро расследований (ГБР).
09:52
Призер ОИ Масленников в паре с Хизбуллиной стал чемпионом России в стрельбе из винтовки
Бронзовый призер Олимпийских игр 2016 года Владимир Масленников и Алина Хизбуллина стали победителями чемпионата России в стрельбе из пневматической винтовки в смешанных парах.