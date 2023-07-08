CBS News: в США заявили об уничтожении последнего запаса химоружия

В США был уничтожен последний оставшийся в стране запас химоружия, сообщает CBS News. Комментируя это событие, лидер республиканцев в сенате Митч Макконнелл заявил, что Америка, «наконец, выполнила своё обещание очистить свой арсенал от этого зла».

На военном объекте в восточном Кентукки был уничтожен последний запас химического оружия в США, сообщает CBS News со ссылкой на лидера республиканцев в американском сенате Митча Макконнелла.



Это событие — важная веха, которая закрывает целую главу в истории приёмов ведения войны, восходящую ещё к Первой мировой, отмечает издание.



По данным Пентагона, последняя ракета M55 с нервно-паралитическим веществом зарином была уничтожена в пятницу на военном складе Блю-Грасс.



Сотрудники этого объекта завершили многолетнюю кампанию по уничтожению запасов химоружия, которые к концу холодной войны составляли более 30 тыс. тонн.



«Химическое оружие несёт ответственность за одни из самых ужасных случаев гибели людей, — говорится в заявлении Макконнелла. — Хотя использование этих смертоносных веществ навсегда останется пятном в истории, сегодня наша страна, наконец, выполнила своё обещание очистить наш арсенал от этого зла».



Президент Байден, в свою очередь, отметил в своём заявлении: «Сменяющие друг друга администрации принимали решение, что это оружие никогда больше не должно разрабатываться или развёртываться, и это достижение не только соответствует нашим давним обязательствам по Конвенции о запрещении химического оружия, но и знаменует собой первый случай, когда международный орган подтвердил уничтожение целой категории заявленного оружия массового уничтожения».



Глава Белого дома также поблагодарил «тысячи американцев, которые более трёх десятилетий отдавали время и свои таланты этой благородной и сложной миссии».



Как напоминает издание, в соответствии с Конвенцией о запрещении химического оружия, которая вступила в силу в 1997 году и к которой присоединились 193 страны, 30 сентября был крайним сроком, к которому США должны были ликвидировать оставшееся у них химоружие.