Wall Street Jounal: наступление ВСУ всецело зависит от западных машин поддержки

В продолжающемся наступлении ВСУ ключевую роль должна сыграть предоставленная Вашингтоном и его союзниками спецтехника. Она не производит ни единого выстрела, но при этом обеспечивает жизненно важную поддержку бронемашинам, без которой об их продвижении не может идти и речи, пишет The Wall Street Journal.

В расширяющемся наступлении часть наиболее важной военной техники ВСУ не производит ни единого выстрела. Вместо этого она поддерживает работу бронемашин и помогает киевским войскам продвигаться вперёд к укреплённым позициям российских войск. Этот «несмертоносный отряд» жизненно важен, потому что танкам, ракетным установкам и БМП требуется огромная поддержка для прорыва, пишет The Wall Street Journal.

Среди этих машин встречается всё — от подвижных топливных и водяных цистерн до необычных транспортных средств, которые устанавливают переносные мосты или разминируют поля. Они также перевозят боеприпасы, продовольствие, запасные части и сверхмощные смазочные материалы, которые требуются для неповоротливой бронетехники, отмечает издание.

«Гражданским трудно представить объём поддержки, необходимой» для мобильной ударной группы, заявил WSJ бригадный генерал в отставке Питер Делука, служивший в инженерном корпусе армии США. По его словам, этот «зверинец» вспомогательной техники напоминает Ноев ковчег, потому что, в отличие от бронетанковых армад, в него входит набор «странных» транспортных средств, используемых в небольшом количестве.

Более года западные союзники Киева отправляют ему тяжёлую военную технику, включая танки, артиллерию, БТР и БМП. Гораздо меньшее внимание в этих списках поставок привлекают машины поддержки, которые ВСУ получили от Германии, США и Великобритании.

К примеру, Лондон поставил Украине несколько ремонтно-эвакуационных машин. Они представляют собой модифицированный танк Challenger — с краном, лебёдкой и бульдозерным отвалом, но без башни — и могут перевозить запасной двигатель и трансмиссию, а также команду механиков, необходимую для срочной починки на поле боя, поясняет WSJ.

Кроме того, по сведениям издания, Вашингтон передал Киеву 89 тяжёлых бензовозов, 105 топливозаправочных прицепов и 30 машин снабжения боеприпасами полевой артиллерии. Последние напоминают танк без пушки и «мечутся» по полю боя, доставляя снаряды.

Оборудование, используемое для так называемой непосредственной инженерной поддержки и обеспечения боевых подразделений, жизненно важно для всех элементов украинского наступления. Ведь ВСУ атакуют российские оборонительные рубежи, включающие в себя траншеи, наземные заграждения и минные поля, подчёркивает издание.

Эта техника имеет решающее значение, потому что в наступлении скорость является ключом к успеху. Если киевские войска прорвут российские позиции, они захотят перебросить как можно больше подкрепления, чтобы продвинуться вперёд до того, как Москва сможет организовать контратаку, считает WSJ.

Наступление Украины особенно осложняется тем, что на большей части линии фронта её войска должны продвигаться по открытой местности, без воздушной поддержки самолётов и «под наблюдением России». При достижении препятствий вспомогательная техника становится такой же важной, как и боеприпасы, подчёркивает издание.

Российские минные поля уже сорвали как минимум одну украинскую атаку. Киев получил бронетехнику со специальными приспособлениями и другими системами, которые позволяют обезвреживать фугасы, не подвергая солдат чрезмерной опасности. Но, судя по фотографиям, даже эти меры не спасли боевые машины от подрыва.

Во многих местах российские войска вырыли широкие траншеи. Поэтому бронированные системы наведения мостов и бульдозеры ВСУ должны будут обеспечить проходимость этих «танковых ловушек», перекрывая или выравнивая участки, а также уничтожать заграждения.

Кроме того, лобовая атака может продлиться дни или даже недели, в течение которых войскам необходимо пополнить запасы топлива и боеприпасов. «Боевой танк не ездит на… заправочную станцию ​​за горючим», — сказал генсек НАТО Йенс Столтенберг. Поэтому, по его словам, горючее «должно само приехать к боевому танку».

Если украинцам удастся преодолеть российскую оборону, их ждут новые испытания. В тыловых районах наверняка не окажется гражданского населения, поэтому ВСУ не могут рассчитывать на то, что найдут продовольствие, в том числе воду, для пополнения запасов, рассуждает WSJ.

Даже при самом благополучном для Украины сценарии она столкнётся с логистическими проблемами. Танки и другое тяжёлое вооружение потребляют огромное количество топлива. Прошлогоднее харьковское наступление ВСУ заглохло отчасти из-за перерасхода запасов ГСМ, утверждает издание.

С другой стороны, при успешных операциях по снабжению возникает другая проблема — трафик. При массированном наступлении машинам часто приходится перемещаться к линии фронта и обратно через узкие места, такие как мосты или очищенные участки минных полей.

По мнению Делуки, объём материально-технического обеспечения, предоставленного Вашингтоном и его союзниками, показывает, что они работают над тем, чтобы обеспечить наступление определённого масштаба. Но самое большое препятствие заключается в его непосредственном воплощении. «Никто не должен недооценивать задачу, стоящую перед украинцами», — подчеркнул отставной генерал.