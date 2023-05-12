American Conservative: поддерживая Киев, вашингтонские ястребы ставят под угрозу американский народ
Конца боевым действиям на Украине не видно. Запад в своих оценках запланированного украинского контрнаступления не строит больших надежд. Он предупреждает, что усилия Киева вряд ли приведут к достижению поставленных целей. ВСУ не хватает живой силы, поставок оружия от союзников мало, и Украина вряд ли сумеет победить Россию.
Как считает обозреватель The American Conservative Дуг Бэндоу, таким образом, поддержка военных действий до тех пор, пока Зеленский не вернёт территории, утраченные не только в прошлом году, но и в 2014-м, может привести к истощению Украины, к патовой ситуации и даже к её поражению. Как утверждают США, Киев имеет право самостоятельно решать, сколько ему воевать, но Вашингтон не должен подстрекать Украину, а уж тем более помогать ей вести бесплодные военные действия, поскольку затягивание конфликта чревато его расширением и вовлечением США.
Тем не менее, отмечает автор материала, многочисленная когорта воинствующих американских ястребов по-прежнему твёрдо настроена на победу Украины. Многим это даёт эмоциональное удовлетворение — ведь это Москва начала военные действия, хотя безответственная и безрассудная политика союзников Киева во многом этому способствовала. Однако такой конфронтационный курс создаёт угрозу для американского народа, а именно за его безопасность в первую очередь отвечает Вашингтон.
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