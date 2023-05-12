American Conservative: поддерживая Киев, вашингтонские ястребы ставят под угрозу американский народ

Затягивание украинского конфликта обернётся его обострением или даже прямым участием США, считает обозреватель The American Conservative Дуг Бэндоу. По его мнению, поддержка Киева Америкой создаёт угрозу для американского народа, а именно за его безопасность в первую очередь отвечает Вашингтон, поэтому в интересах США необходимо приложить все усилия, чтобы конфликт завершился как можно скорее.

Конца боевым действиям на Украине не видно. Запад в своих оценках запланированного украинского контрнаступления не строит больших надежд. Он предупреждает, что усилия Киева вряд ли приведут к достижению поставленных целей. ВСУ не хватает живой силы, поставок оружия от союзников мало, и Украина вряд ли сумеет победить Россию.

Как считает обозреватель The American Conservative Дуг Бэндоу, таким образом, поддержка военных действий до тех пор, пока Зеленский не вернёт территории, утраченные не только в прошлом году, но и в 2014-м, может привести к истощению Украины, к патовой ситуации и даже к её поражению. Как утверждают США, Киев имеет право самостоятельно решать, сколько ему воевать, но Вашингтон не должен подстрекать Украину, а уж тем более помогать ей вести бесплодные военные действия, поскольку затягивание конфликта чревато его расширением и вовлечением США.

Тем не менее, отмечает автор материала, многочисленная когорта воинствующих американских ястребов по-прежнему твёрдо настроена на победу Украины. Многим это даёт эмоциональное удовлетворение — ведь это Москва начала военные действия, хотя безответственная и безрассудная политика союзников Киева во многом этому способствовала. Однако такой конфронтационный курс создаёт угрозу для американского народа, а именно за его безопасность в первую очередь отвечает Вашингтон.

Но Украина не имеет особого, а уж тем более жизненно важного значения для безопасности США. Украинский суверенитет необходимо соблюдать, но ради него Соединённые Штаты не должны вступать в войну с Россией, и неважно, холодная это война или горячая. Стабильные и мирные отношения между Москвой и Киевом пойдут на пользу Восточной Европе, а опосредованно и Вашингтону.

Поддержка украинского суверенитета требует предоставления определённой военной помощи Украине и санкций против российского государства, но такие действия необходимо соизмерять со ставками Америки в этом конфликте. Не менее важно, пишет Бэндоу, и другое: приоритетом для Вашингтона должно стать прекращение этого вооружённого конфликта и создание такой схемы сосуществования, в которой учитывались бы соображения безопасности как Киева, так и Москвы.

Активное вовлечение США в украинский конфликт может лишь усилить политические разногласия внутри Америки. Нет никаких сомнений, что сегодня во внутренней политике Соединённых Штатов налицо особая ожесточённость и озлобленность. Ситуация может ещё больше обостриться, поскольку страна приближается к повтору президентских выборов 2020 года. Поскольку американцы всё чаще не могут или не желают говорить друг с другом, Вашингтону не следует подливать масла в огонь межпартийной борьбы. Вместо этого политикам надо воспользоваться конфликтом на Украине для продвижения общих целей США.

Как заключает автор материала, Украина, Европа и весь мир расплачиваются за высокомерие союзников и особенно США, которые обращаются с Россией как с побеждённой державой. Расширение НАТО, политика игнорирования и даже подрыва интересов безопасности Москвы породили то, что предсказывали многие аналитики. Россия бросила вызов существующему международному порядку. И хотя Путин несёт ответственность за происходящее на Украине, но если бы не действия союзников, он бы наверняка не стал этого делать.