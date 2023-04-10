Daily Mail: британский спецназ займётся йогой, чтобы «стать смертоноснее»

Элита вооружённых сил Соединённого Королевства собирается включить или уже включила в свои тренировки йогу и медитацию. Руководство подразделений считает, что эти упражнения повысят эффективность бойцов и позволят им быстрее восстанавливаться после стрессовых ситуаций, пишет Daily Mail.

Элитные части вооружённых сил Великобритании решили задействовать в своей подготовке йогу и медитацию. Предполагается, что они помогут бойцам стать «более эффективными убийцами», пишет Daily Mail.

По словам издания, Особая воздушная служба (SAS), Особая лодочная служба (SBS) и Специальный разведывательный полк собираются привлечь для этих целей гражданских инструкторов. Они будут проводить с военнослужащими эзотерические занятия и дыхательные упражнения.

Эта инициатива должна не только улучшить снайперские способности спецназовцев, но и ускорить их восстановление после интенсивных тренировок и стресса, связанного с боевыми действиями. Многим бойцам даже предлагают перейти на веганскую диету, обращает внимание Daily Mail.

Среди советов по оздоровлению есть специальные упражнения, связанные с древней индийской техникой пранаяма. Она включает контроль над интенсивностью и долготой дыхания, что делает её особенно полезной для повышения меткости, отмечает издание.

Силы специального назначения США используют преимущество йоги уже не менее десяти лет. Но в Великобритании изменения протекали медленнее. Считается, что перелом произошёл с притоком молодых солдат, которые с большей готовностью принимают такие идеи, как осознанность и медитация.

В недавнем прошлом над членами SAS, которые практиковали йогу как форму гимнастики и умственной релаксации, часто посмеивались, поскольку подобное поведение противоречило созданному вокруг подразделения образу «мужественных воинов». Но, вероятно, отношение к этим альтернативным методикам также изменилось на фоне растущего понимания негативных последствий посттравматического стрессового расстройства.

«Люди склонны думать, что работа спецназа состоит в том, чтобы взрывать и выбивать двери на базах террористов. Ладно, мы действительно занимаемся подобным, но это небольшая часть работы. Состояние, в которое меня вводит йога, позволяет мне сделать шаг назад и оценить ситуацию под другим углом, а затем реагировать более спокойно. В моей работе это может спасти жизнь», — подчеркнул бывший боец спецназа США Дуг Кизеветтер.

«SAS и SBS переняли режимы тренировок, аналогичные тренировкам лучших спортсменов, и поняли, что упражнения и диета имеют решающее значение для восстановления после травм и продления карьеры в полевых условиях. После нескольких месяцев боевых действий солдаты возвращаются опустошёнными, со всевозможными телесными повреждениями и определёнными психическими проблемами, чтобы оправиться от них, требуется время. Йога и медитация очень помогают в этом», — пояснил источник издания в британских войсках.

Министерство обороны отказалось комментировать инициативу. Но в британской армии Daily Mail подтвердили, что считают йогу «дополнением к физической подготовке из-за физических, психологических и социальных преимуществ, которые она предлагает».

Комментарии читателей на сайте Daily Mail:

Your average bloke: На очереди гендерно-нейтральные окопы.

safeuae: Им также нужно щедрое повышение зарплаты. Представьте, что вы являетесь бойцом SAS в тылу врага и при этом не можете позволить себе ипотеку. Дайте им льготные привилегии и преференции прямо сейчас. На самом деле все вооружённые силы заслуживают большего.

Former soldier: Болезнь продолжает распространяться.

SpikedDurianIsBack: Не забудьте отправить их на курсы Me Too.

Higgo: Господи! Лучшие в мире подразделения спецназа ударились в политкорректность. Скоро они начнут засовывать маргаритки в стволы путинских пушек.